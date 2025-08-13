聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳颱風發威！恆春半島時雨量驚人多處積淹水 渡假村一度傳遊客受困
楊柳颱風為恆春半島帶來大豪雨，包括恆春市區、南灣、滿州鄉、車城鄉四重溪等地，都傳出有積淹水狀況。滿州鄉小墾丁渡假村一度傳出有遊客因淹水受困，消防人員前往了解後，發現是因附近溝渠堵塞導致積淹水，遊客均無危險，清理後水已退去。
根據中央氣象署統計，恆春半島雨量最大時間在下午3時到4時，恆春鎮時雨量高達98.5毫米，十分驚人；另滿州鄉檳榔96毫米，恆春鎮大坪頂88毫米，滿州鄉南仁湖、恆春鎮後壁湖、車城鄉保力、牡丹鄉四林格工及高士，時雨量都破70毫米。
超大時雨量造成恆春半島多處積淹水，南灣路上有泥水淹入路旁民宅，連超商也受害；恆春工商傳出有民眾開車時遇到積淹水，車子拋錨只能棄車先脫困；滿州鄉港口溪水位高漲，水幾乎淹到路面；滿州公館橋水已淹過路面到一旁農地，已經封橋；車城鄉四重溪下坡路變成一條泥流，泥水滾滾而下。
另外滿州小墾丁渡假村一度傳出有遊客因積淹水受困，消防人員前往了解後，發現是因附近一條溝渠堵塞所致，經清理後水已經退了，19名遊客都安全，仍有遊客選擇繼續住宿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言