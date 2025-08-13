快訊

楊柳颱風發威！恆春半島時雨量驚人多處積淹水 渡假村一度傳遊客受困

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
楊柳颱風為恆春半島帶來大豪雨，滿州港口溪水快淹到路面。圖／民眾提供
楊柳颱風為恆春半島帶來大豪雨，滿州港口溪水快淹到路面。圖／民眾提供

楊柳颱風為恆春半島帶來大豪雨，包括恆春市區、南灣、滿州鄉、車城鄉四重溪等地，都傳出有積淹水狀況。滿州鄉小墾丁渡假村一度傳出有遊客因淹水受困，消防人員前往了解後，發現是因附近溝渠堵塞導致積淹水，遊客均無危險，清理後水已退去。

根據中央氣象署統計，恆春半島雨量最大時間在下午3時到4時，恆春鎮時雨量高達98.5毫米，十分驚人；另滿州鄉檳榔96毫米，恆春鎮大坪頂88毫米，滿州鄉南仁湖、恆春鎮後壁湖、車城鄉保力、牡丹鄉四林格工及高士，時雨量都破70毫米。

超大時雨量造成恆春半島多處積淹水，南灣路上有泥水淹入路旁民宅，連超商也受害；恆春工商傳出有民眾開車時遇到積淹水，車子拋錨只能棄車先脫困；滿州鄉港口溪水位高漲，水幾乎淹到路面；滿州公館橋水已淹過路面到一旁農地，已經封橋；車城鄉四重溪下坡路變成一條泥流，泥水滾滾而下。

另外滿州小墾丁渡假村一度傳出有遊客因積淹水受困，消防人員前往了解後，發現是因附近一條溝渠堵塞所致，經清理後水已經退了，19名遊客都安全，仍有遊客選擇繼續住宿。

楊柳颱風為恆春半島帶來大豪雨，恆春鎮有民宿積淹水。圖／民眾提供
楊柳颱風為恆春半島帶來大豪雨，恆春鎮有民宿積淹水。圖／民眾提供
楊柳颱風為恆春半島帶來大豪雨，車城鄉四重溪下坡路變成一條泥流，泥水滾滾而下。圖／民眾提供
楊柳颱風為恆春半島帶來大豪雨，車城鄉四重溪下坡路變成一條泥流，泥水滾滾而下。圖／民眾提供
楊柳颱風為恆春半島帶來大豪雨，滿州鄉小墾丁渡假村一度傳出有遊客因淹水受困，所幸均無危險。圖／民眾提供
楊柳颱風為恆春半島帶來大豪雨，滿州鄉小墾丁渡假村一度傳出有遊客因淹水受困，所幸均無危險。圖／民眾提供

恆春 淹水 雨量

相關新聞

楊柳颱風15級強風吹壞電力 台東2萬8千餘戶尚未恢復供電

楊柳颱風中心今天下午1點登陸台東太麻里，帶來15級以上強陣風，蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地電力中斷，截至下午4...

楊柳颱風過境 高雄七旬翁修樓頂漏水墜樓亡

楊柳颱風侵襲高雄，前鎮區1名七旬老翁因住處屋頂漏水，今天下午趁雨勢風力減弱，登上3婁頂要自已檢修漏水處，不料，從3樓頂墜樓，頭部受創昏迷。警、消據報趕到場，張姓老翁無呼吸心跳，急送阮綜合醫院搶救。

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

楊柳颱風下午4時從台南七股區出海，七股颳起強風造成災情，已經廢校的頂山國小，大片鐵皮屋頂被強風掃落，頂山里有民宅在丹娜絲...

高雄全市仍有上萬戶停電 民眾摸黑在風雨中等待復電

颱風楊柳雖已於今天下午從台南出海，但風雨仍為高雄帶來不小停電災情，高雄市全市一度停電戶數達到5萬多戶，截至今晚8時許仍有...

不敵強陣風！台東國際地標老榕樹倒下 環園道路阻斷

中颱楊柳為台東帶來15級以上強陣風，造成多處路樹倒塌災情，其中不乏逾60年老樹，海濱公園國際地標1棵具歷史老榕樹不敵強風...

影／楊柳颱風來襲 七股居民憂屋頂帆布被掀翻

中颱楊柳颱風從台東登陸，隨後在下午四點左右從台南出海，先前遭丹娜絲颱風重創的七股區西寮里，尚未修復的民宅，暫且蓋著的帆布...

