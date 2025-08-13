賴清德關心台南沿海屋損受衝擊 黃偉哲：備妥帆布即刻更換

因應中度颱風楊柳來襲，賴清德總統今天下午3時許前往中央災害應變中心，與縣市首長連線，瞭解各地災情及應變情形。賴總統關心上月丹娜絲颱風曾造成台南沿海地區大量民宅屋頂毀損，雖已緊急鋪設帆布，但楊柳颱風再度帶來強風豪雨，提醒台南市政府務必確保帆布在風災後仍固定完好。

台南市政府表示，在颱風來襲前，市長黃偉哲就指示各區盤點備用帆布，並備妥工班隨時支援，如區公所有接獲家戶帆布受損，就可立即更換。此外，市府亦緊急採購60台發電機，分配至各區公所備用，以應對可能的停電需求。

南市府指出，市長黃偉哲日前在防災整備會議時，指示備齊帆布物料並與契約廠商待命，颱風過境後可由各區公所協助通知工班進場，迅速修復受損屋頂。同時，鑑於丹娜絲颱風吹毀電桿造成大規模停電的經驗，也指示秘書處先緊急採購發電機，優先配置至上次停電重災區，並完成人員使用教學，以利即時支援。