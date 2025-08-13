快訊

賴清德關心台南沿海屋損受衝擊 黃偉哲：備妥帆布即刻更換

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市各區公所已預備大量帆布備用。圖／台南市政府提供
因應中度颱風楊柳來襲，賴清德總統今天下午3時許前往中央災害應變中心，與縣市首長連線，瞭解各地災情及應變情形。賴總統關心上月丹娜絲颱風曾造成台南沿海地區大量民宅屋頂毀損，雖已緊急鋪設帆布，但楊柳颱風再度帶來強風豪雨，提醒台南市政府務必確保帆布在風災後仍固定完好。

台南市政府表示，在颱風來襲前，市長黃偉哲就指示各區盤點備用帆布，並備妥工班隨時支援，如區公所有接獲家戶帆布受損，就可立即更換。此外，市府亦緊急採購60台發電機，分配至各區公所備用，以應對可能的停電需求。

南市府指出，市長黃偉哲日前在防災整備會議時，指示備齊帆布物料並與契約廠商待命，颱風過境後可由各區公所協助通知工班進場，迅速修復受損屋頂。同時，鑑於丹娜絲颱風吹毀電桿造成大規模停電的經驗，也指示秘書處先緊急採購發電機，優先配置至上次停電重災區，並完成人員使用教學，以利即時支援。

另外，為確保人員安全，截至今天下午5點，台南市已預防性疏散撤離15區31里合計619人；另外也開設8處收容安置所，目前收容50人，其中以鹽水區老人文康中心收容人數最多，共收容34人。

丹娜絲颱風造成台南市沿海許多房子屋頂受損，多數仍以帆布覆蓋。圖／台南市工務局提供
丹娜絲颱風造成台南市沿海許多房子屋頂受損，多數仍以帆布覆蓋。圖／台南市工務局提供

相關新聞

楊柳颱風15級強風吹壞電力 台東2萬8千餘戶尚未恢復供電

楊柳颱風中心今天下午1點登陸台東太麻里，帶來15級以上強陣風，蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地電力中斷，截至下午4...

楊柳颱風過境 高雄七旬翁修樓頂漏水墜樓亡

楊柳颱風侵襲高雄，前鎮區1名七旬老翁因住處屋頂漏水，今天下午趁雨勢風力減弱，登上3婁頂要自已檢修漏水處，不料，從3樓頂墜樓，頭部受創昏迷。警、消據報趕到場，張姓老翁無呼吸心跳，急送阮綜合醫院搶救。

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

楊柳颱風下午4時從台南七股區出海，七股颳起強風造成災情，已經廢校的頂山國小，大片鐵皮屋頂被強風掃落，頂山里有民宅在丹娜絲...

高雄全市仍有上萬戶停電 民眾摸黑在風雨中等待復電

颱風楊柳雖已於今天下午從台南出海，但風雨仍為高雄帶來不小停電災情，高雄市全市一度停電戶數達到5萬多戶，截至今晚8時許仍有...

不敵強陣風！台東國際地標老榕樹倒下 環園道路阻斷

中颱楊柳為台東帶來15級以上強陣風，造成多處路樹倒塌災情，其中不乏逾60年老樹，海濱公園國際地標1棵具歷史老榕樹不敵強風...

影／楊柳颱風來襲 七股居民憂屋頂帆布被掀翻

中颱楊柳颱風從台東登陸，隨後在下午四點左右從台南出海，先前遭丹娜絲颱風重創的七股區西寮里，尚未修復的民宅，暫且蓋著的帆布...

