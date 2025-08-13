颱風楊柳強陣風衝擊 嘉義沿海山區逾4千戶仍停電

颱風楊柳襲台，嘉義沿海地區下午受強陣風影響，加上山區，累計逾5000戶用戶停電，已恢復供電1000戶，尚有4000餘戶待復電，大多為強風造成樹木傾倒、線路受損或開關跳脫所致。

台電嘉義區營業處今天發布新聞稿，颱風楊柳今天下午1時自台東太麻里登陸、下午4時左右於台南七股出海；嘉義沿海地區自下午起受10級強陣風影響，沿海及山區出現多起停電事故。

嘉義區處統計，嘉義縣自下午4時起陸續傳出災情，累計約5192戶用戶停電，其中已恢復供電1000戶；停電戶數主要集中於布袋、義竹等沿海地區，以及阿里山、番路、大埔等山區，多數為強風造成樹木傾倒、線路受損或開關跳脫所致。

嘉義區處表示，颱風楊柳暴風圈於下午5時仍籠罩嘉義沿海地區，風力過強，顧及維護人員安全，部分搶修作業須暫時退避；嘉義區處已預先調度吊臂車、昇空作業車及發電機等大型機具待命，待風勢減弱展開搶修。

台電嘉義區處呼籲，颱風期間，民眾若發現電線斷落、電桿傾倒或電力設備異常，民眾須保持安全距離，切勿自行處理，並立即通報1911客服專線或使用「台灣電力APP」回報災情。