颱風楊柳強陣風衝擊 嘉義沿海山區逾4千戶仍停電

中央社／ 嘉義縣13日電

颱風楊柳襲台，嘉義沿海地區下午受強陣風影響，加上山區，累計逾5000戶用戶停電，已恢復供電1000戶，尚有4000餘戶待復電，大多為強風造成樹木傾倒、線路受損或開關跳脫所致。

台電嘉義區營業處今天發布新聞稿，颱風楊柳今天下午1時自台東太麻里登陸、下午4時左右於台南七股出海；嘉義沿海地區自下午起受10級強陣風影響，沿海及山區出現多起停電事故。

嘉義區處統計，嘉義縣自下午4時起陸續傳出災情，累計約5192戶用戶停電，其中已恢復供電1000戶；停電戶數主要集中於布袋、義竹等沿海地區，以及阿里山、番路、大埔等山區，多數為強風造成樹木傾倒、線路受損或開關跳脫所致。

嘉義區處表示，颱風楊柳暴風圈於下午5時仍籠罩嘉義沿海地區，風力過強，顧及維護人員安全，部分搶修作業須暫時退避；嘉義區處已預先調度吊臂車、昇空作業車及發電機等大型機具待命，待風勢減弱展開搶修。

台電嘉義區處呼籲，颱風期間，民眾若發現電線斷落、電桿傾倒或電力設備異常，民眾須保持安全距離，切勿自行處理，並立即通報1911客服專線或使用「台灣電力APP」回報災情。

嘉義 停電 海地

楊柳颱風15級強風吹壞電力 台東2萬8千餘戶尚未恢復供電

楊柳颱風中心今天下午1點登陸台東太麻里，帶來15級以上強陣風，蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地電力中斷，截至下午4...

楊柳颱風過境 高雄七旬翁修樓頂漏水墜樓亡

楊柳颱風侵襲高雄，前鎮區1名七旬老翁因住處屋頂漏水，今天下午趁雨勢風力減弱，登上3婁頂要自已檢修漏水處，不料，從3樓頂墜樓，頭部受創昏迷。警、消據報趕到場，張姓老翁無呼吸心跳，急送阮綜合醫院搶救。

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

楊柳颱風下午4時從台南七股區出海，七股颳起強風造成災情，已經廢校的頂山國小，大片鐵皮屋頂被強風掃落，頂山里有民宅在丹娜絲...

高雄全市仍有上萬戶停電 民眾摸黑在風雨中等待復電

颱風楊柳雖已於今天下午從台南出海，但風雨仍為高雄帶來不小停電災情，高雄市全市一度停電戶數達到5萬多戶，截至今晚8時許仍有...

不敵強陣風！台東國際地標老榕樹倒下 環園道路阻斷

中颱楊柳為台東帶來15級以上強陣風，造成多處路樹倒塌災情，其中不乏逾60年老樹，海濱公園國際地標1棵具歷史老榕樹不敵強風...

影／楊柳颱風來襲 七股居民憂屋頂帆布被掀翻

中颱楊柳颱風從台東登陸，隨後在下午四點左右從台南出海，先前遭丹娜絲颱風重創的七股區西寮里，尚未修復的民宅，暫且蓋著的帆布...

