颱風楊柳影響...台東多鄉鎮陣風14級 入夜尚有逾2.8萬戶停電

颱風楊柳直撲台東，蘭嶼綠島出現17級陣風，多處鄉鎮也有14級陣風，包括台東醫院等門窗破裂，興建中鷹架、建築物損壞；截至下午5時，台東全縣尚有28774戶停電，台電全力搶修。

楊柳颱風今日下午1時許從台東太麻里登陸，台東地區從中午12時至下午2時風強雨大，中央氣象署測到的資料，這段時間包括南迴地區與縱谷地區都出現14級強陣風，接近台東市的富岡地區15級陣風，蘭嶼、綠島則在上午出現17級陣風。

截至下午5時，台東縱谷地區今日累計雨量347毫米，南迴地區達仁鄉有256毫米，台東市及東海岸也都有逾百毫米。

台東多處傳出災情，台東衛福部台東醫院急診大門遭吹毀，影響急診病患收治，台東縣衛生局緊急協調其他醫院增加急診量。

台東市果菜市場鐵皮牆被強風吹破，鐵皮隨風四處飄；台東市更生北路一處加油站屋頂倒塌；台東富岡港停放路邊的膠筏被吹到路中間；台東市街道四處都是被吹倒機車及樹枝樹葉，綠色隧道更是一度被落葉樹幹堆滿路面，交通中斷。

台東市大同路接近臨海路興建中的社會住宅，鷹架從上解體散落，所幸沒有人受到波及。

台東災情最嚴重的是電力與電信，太麻里鄉電線桿受損120支，基地台4G有72台失聯、5G則35台失聯；台東地區截至下午5時，一度有3萬8071戶停電，尚有2萬8774未恢復，台電全力搶修中。

下午4時過後，台東風雨減緩，根據台東災害應變中心下午5時統計，有2人受傷，分別是住在台東市建和4街的長輩摔入水溝，消防人員救起送醫，意識、呼吸正常；蘭嶼1人遭石頭刮傷，意識、呼吸正常。