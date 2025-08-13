颱風楊柳出海...台南風雨仍明顯 還有逾1.4萬戶停電

快訊

中央社／ 台南13日電

颱風楊柳下午4時出海，台南市風雨仍明顯；台電今天統計，截至下午5時，全市累計逾3萬3000戶人家停電，已全力搶修，尚餘約14600戶待修復電。

台電今天告訴中央社記者，台南市停電戶數累計3萬3127戶，其中溪北地區停電2萬345戶，已復電7459戶，待復電1萬2886戶；溪南地區待復電1725戶。

轄管溪北地區的台電新營區處表示，颱風楊柳今天下午1時在台東縣太麻里登陸，下午4時在台南市七股出海，嘉義以南風雨持續增強，台南市北門、學甲等沿海地區出現10級以上陣風，新營區處動員投入搶修停電區域。

新營區處指出，颱風楊柳造成溪北地區多起停電事故，主要集中在鹽水、官田、下營、北門、麻豆等區，其中下營區、北門區及麻豆區多是瞬間強風造成饋線跳脫引發停電，鹽水區是瞬間強風造成屋頂破損吹落導致高壓斷線，官田區是樹木碰觸造成變壓器燒損。

新營區處表示，電力搶修工作必須依「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，以火車、自來水及通話通信等公用設施優先，希望停電人家多體諒。

