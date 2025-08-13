颱風楊柳過境...嘉義5千戶停電 台電冒風雨搶修

中度颱風楊柳今天穿越南台灣，嘉義沿海地區下午起受10級強陣風影響，雖降雨量不大，但仍造成嘉義地區5千餘戶停電，台電嘉義區處派員冒著風雨搶修，但風雨一度轉強，維修人員暫時退避，有4千餘戶待復電中。嘉義區處表示，一旦風勢減弱即刻展開搶修。

台電嘉義區營業處統計，今天下午4時起陸續傳出災情，全區累計約5192戶用戶停電，其中已恢復供電1000戶，尚有4192戶待復電。停電戶數主要集中於布袋、義竹等沿海地區，以及阿里山、番路、大埔等山區，多數為強風造成樹木傾倒、線路受損或開關跳脫所致。

為防範風大雨小颱風災情，嘉義區處今天上午8時即召開防颱應變會議，並提前針對沿海地區變電所及易受鹽塵害影響的重點區域展開礙子清洗作業，以降低鹽害誘發跳電的風險。同時，山區因強風造成數處樹木傾倒事故，台電已即時聯繫地方村長與居民協助清除障礙，搶通通往災點的道路，確保搶修人員能及時進場。

下午5時起，楊柳颱風暴風圈籠罩嘉義沿海地區，風力過強，為維護人員安全，部分搶修作業須暫時退避。嘉義區處已預先調度吊臂車、昇空作業車及發電機等大型機具待命，一旦風勢減弱，即刻依「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→低壓線→接戶線」原則展開搶修，並優先恢復捷運、火車站、自來水廠、醫院及電信機房等重要公共設施的供電，以縮短停電影響範圍。

嘉義區處長許墩貴表示，台電在颱風警報發布後已完成全面防災準備，包括盤點人力、檢測機具、備妥搶修材料與確認通訊設備正常運作，並與嘉義縣、市政府、鄉鎮區公所、村里長及重要用戶建立即時通報與協調機制，若遇路樹阻斷或招牌倒塌，將第一時間請地方協助排除，以提升復電速度。