影／驚險一瞬間！桃園新屋大樓窗戶遭吹落 差1秒砸中騎士

楊柳颱風影響，桃園市沿海的新屋區今(13)日颳起10級強陣風，中午11時57分許中山路一處有大樓的窗戶玻璃、窗框被吹落，當場砸碎在馬路上，造成一名路過的機車騎士輕微擦傷。示意圖／AI生成
楊柳颱風影響，桃園市沿海的新屋區今(13)日颳起10級強陣風，中午11時57分許中山路一處有大樓的窗戶玻璃、窗框被吹落，當場砸碎在馬路上，造成一名路過的機車騎士輕微擦傷。示意圖／AI生成

楊柳颱風影響，位於桃園市沿海的新屋區今(13)日颳起10級強陣風，中午11時57分許中山路一處有大樓的窗戶玻璃、窗框被吹落，當場砸碎在馬路上，造成一名路過的機車騎士輕微擦傷，所幸該名騎士當時沒有直接被玻璃砸中，否則後果不堪設想。目前玻璃已由楊梅警分局清理至路旁，由清潔隊清運完畢。

機車騎士險些被砸中，好在只有輕微擦傷。圖：讀者提供

新屋分駐所表示，新屋區中山路一處大樓的鋁框及玻璃疑似因風勢過大，便掉落至道路上，巨大的聲響引起隔壁新屋分駐所的注意，警員洪名輝、林玳宇、許瑜芳、王柏凱及實習生陳正欽等人立即前往查看，發現碎玻璃及金屬條散落在馬路上，員警便立即疏導交通及協助清理掉落物，其中一名機車騎士險些被砸中，好在只有輕微擦傷，經過警方關心表示不需協助。

大樓的窗戶玻璃、窗框被吹落，當場砸碎在馬路上。圖：翻攝自新屋生活圈

新屋分駐所進一步提到，後續警方先行將掉落物清理至路旁並通知清潔隊協助清運，中午12時許已清理完畢，交通恢復順暢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】驚險一瞬間！桃園新屋大樓窗戶遭吹落 差1秒砸中騎士

桃園 機車騎士 楊柳颱風

