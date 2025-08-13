快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

颱風楊柳侵台 高雄鳥松神農路受樹葉阻塞積水

中央社／ 高雄13日電

颱風楊柳侵襲，高雄今天上午起風雨漸強，水利局獲報鳥松區神農路道路積水，經派員勘查發現是樹葉阻塞排水，環保局清除後已排除。另副市長林欽榮下午也視察岡山、湖內抽水站。

媒體報導高雄鳥松區神農路有積水，高雄市政府水利局表示，經派員勘查現場，發現是樹葉阻塞排水所致，環保局清潔隊也立即派員到場，協助清除阻塞排水孔樹葉，目前已將道路積水排除，現場已無積水現象。

此外，林欽榮下午也視察岡山區五甲尾及湖內抽水站，確保運作正常。水利局興建五甲尾滯洪池及抽水站，當豪雨或颱風來襲時，首先由五甲尾抽水站的6台5CMS抽水機全力啟動抽排，第一時間迅速降低渠道水位；若水位持續升高則引入五甲尾滯洪池暫存，滯洪量達60萬立方公尺。另今年6月為進一步提升滯洪效能，於滯洪池更新2台3CMS抽水機，強化排空速度及蓄洪周轉能力，全面提升防洪韌性。

隨後林欽榮也視察湖內區抽水站，湖內田尾里、大湖里等地因地勢低漥及二仁溪排水頂托效應，長期面臨水患威脅。市府推動「大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程」，由內政部國土管理署全額補助總經費新台幣2.7億元，新建抽水站提供5CMS抽水能力並預留抽水機組擴充空間。

另同步施作1095公尺長雨水下水道，配合抽水站可快速將雨水排入二仁溪，提升排洪強化湖內地區防洪韌性，目前抽水站已完工並投入運作，於丹娜絲颱風及0728豪雨期間充分發揮功能，成功守護社區安全。

水利局 林欽榮 丹娜絲颱風

延伸閱讀

柯文哲愛罵「鏡傳媒」還愛看「4個字」的報紙：要知己知彼

高146線道路坍方處啟動便道 預計2個月內搶通

美濃9條土石流警戒 高雄副市長指示災後儘速擬排水改善

影／暴漲溪水淹過那瑪夏民生大橋 居民直呼「太恐怖了！」

相關新聞

楊柳颱風15級強風吹壞電力 台東2萬8千餘戶尚未恢復供電

楊柳颱風中心今天下午1點登陸台東太麻里，帶來15級以上強陣風，蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地電力中斷，截至下午4...

楊柳颱風持續發威...台8線中橫公路驚現雨瀑 大量落石阻斷交通

楊柳颱風影響，台8線中橫公路沿線山區今天凌晨起陸續降雨，公路局人員下午巡視時，發現靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石阻斷交通，...

楊柳颱風過境 高雄七旬翁修樓頂漏水墜樓亡

楊柳颱風侵襲高雄，前鎮區1名七旬老翁因住處屋頂漏水，今天下午趁雨勢風力減弱，登上3婁頂要自已檢修漏水處，不料，從3樓頂墜樓，頭部受創昏迷。警、消據報趕到場，張姓老翁無呼吸心跳，急送阮綜合醫院搶救。

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

楊柳颱風下午4時從台南七股區出海，七股颳起強風造成災情，已經廢校的頂山國小，大片鐵皮屋頂被強風掃落，頂山里有民宅在丹娜絲...

颱風楊柳過境...嘉義5千戶停電 台電冒風雨搶修

中度颱風楊柳今天穿越南台灣，嘉義沿海地區下午起受10級強陣風影響，雖降雨量不大，但仍造成嘉義地區5千餘戶停電，台電嘉義區...

楊柳颱風打垂樹叢 高雄小貨車閃前車急煞墜溝渠

高雄市遭楊柳颱風侵襲，鳳山區1處樹叢被吹得垂下，疑影響車輛通行，1名成姓男子駕駛小貨車見前方車輛急煞車，要閃避前車，卻連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。