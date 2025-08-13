颱風楊柳侵台 高雄鳥松神農路受樹葉阻塞積水

颱風楊柳侵襲，高雄今天上午起風雨漸強，水利局獲報鳥松區神農路道路積水，經派員勘查發現是樹葉阻塞排水，環保局清除後已排除。另副市長林欽榮下午也視察岡山、湖內抽水站。

媒體報導高雄鳥松區神農路有積水，高雄市政府水利局表示，經派員勘查現場，發現是樹葉阻塞排水所致，環保局清潔隊也立即派員到場，協助清除阻塞排水孔樹葉，目前已將道路積水排除，現場已無積水現象。

此外，林欽榮下午也視察岡山區五甲尾及湖內抽水站，確保運作正常。水利局興建五甲尾滯洪池及抽水站，當豪雨或颱風來襲時，首先由五甲尾抽水站的6台5CMS抽水機全力啟動抽排，第一時間迅速降低渠道水位；若水位持續升高則引入五甲尾滯洪池暫存，滯洪量達60萬立方公尺。另今年6月為進一步提升滯洪效能，於滯洪池更新2台3CMS抽水機，強化排空速度及蓄洪周轉能力，全面提升防洪韌性。

隨後林欽榮也視察湖內區抽水站，湖內田尾里、大湖里等地因地勢低漥及二仁溪排水頂托效應，長期面臨水患威脅。市府推動「大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程」，由內政部國土管理署全額補助總經費新台幣2.7億元，新建抽水站提供5CMS抽水能力並預留抽水機組擴充空間。

另同步施作1095公尺長雨水下水道，配合抽水站可快速將雨水排入二仁溪，提升排洪強化湖內地區防洪韌性，目前抽水站已完工並投入運作，於丹娜絲颱風及0728豪雨期間充分發揮功能，成功守護社區安全。