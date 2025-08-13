楊柳颱風15級強風吹壞電力 台東2萬8千餘戶尚未恢復供電

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
楊柳颱風中心今天下午1點登陸台東太麻里，帶來15級以上強陣風，蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地電力中斷，截至下午4點停電達3萬5千餘戶，台電動員168人搶修，目前尚有2萬8千餘戶尚未恢復供電。圖／台電台東區處提供

楊柳颱風中心今天下午1點登陸台東太麻里，帶來15級以上強陣風，蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地電力中斷，截至下午4點停電達3萬5千餘戶，台電動員168人搶修，目前尚有2萬8千餘戶尚未恢復供電。

台電台東區處發布新聞稿表示，受颱風影響，台東地區從上午6時起風雨逐漸增強，造成停電災情；截至下午4點止，蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地停電35953戶，經搶修後目前停電28049戶，並持續搶通。

台電表示，今天早上6點緊急應變中心成立，組織人力，盤點機具、設備及材料，動員各服務所、巡修部門及線路班同仁、承攬商人員共計168名，機具車輛昇空車20台、吊臂車7台及大小型工程車27台等全力搶修。

台電台東區處呼籲，若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區或「台灣電力APP」，查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，也可撥打「1911」客服專線。

