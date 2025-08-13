楊柳颱風襲！中南部產區暫緩復耕 菜價看漲

中度颱風楊柳颱風過境，中南部菜價看漲。有菜農表示接二連三的風災及水災，田裡遲遲無法復耕，七月時的災情導致許多農作物都泡爛了，無法收成。加上最近颱風又再度來襲，許多農友決定避風頭等到九月底，十月初再復耕。

有民眾表示，走進黃昏市場一看，價格上漲的有甘藍、絲瓜、敏豆、青花苔、紅蘿蔔、青蔥等。而價格下跌菜種有小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜等，而且外觀看起來不是很優良。