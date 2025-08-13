快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

楊柳颱風襲！中南部產區暫緩復耕 菜價看漲

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
中度颱風楊柳暴風圈已於今晨6時許觸陸，中南部恐受影響，菜價也會勢必跟著波動。北農表示，今日蔬菜到貨量下降，但每公斤批發價格也有下跌到63.1元，仍為今年第三高價。記者黃仲裕／攝影
中度颱風楊柳暴風圈已於今晨6時許觸陸，中南部恐受影響，菜價也會勢必跟著波動。北農表示，今日蔬菜到貨量下降，但每公斤批發價格也有下跌到63.1元，仍為今年第三高價。記者黃仲裕／攝影

中度颱風楊柳颱風過境，中南部菜價看漲。有菜農表示接二連三的風災及水災，田裡遲遲無法復耕，七月時的災情導致許多農作物都泡爛了，無法收成。加上最近颱風又再度來襲，許多農友決定避風頭等到九月底，十月初再復耕。

有民眾表示，走進黃昏市場一看，價格上漲的有甘藍、絲瓜、敏豆、青花苔、紅蘿蔔、青蔥等。而價格下跌菜種有小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜等，而且外觀看起來不是很優良。

北農副總經理路全利說，楊柳颱風路徑觸碰到台灣，截至目前是只有東部，尚未影響到西部蔬菜產區，若颱風過後沒有新的災害，產區整體恢復耕種，預計月底能夠慢慢上市，但若有新的災害恐會延期。因此，仍要留意後續雨勢及變化。

中度颱風楊柳暴風圈已於今晨6時許觸陸，中南部恐受影響，菜價也會勢必跟著波動。北農表示，今日蔬菜到貨量下降，但每公斤批發價格也有下跌到63.1元，仍為今年第三高價。記者黃仲裕／攝影
中度颱風楊柳暴風圈已於今晨6時許觸陸，中南部恐受影響，菜價也會勢必跟著波動。北農表示，今日蔬菜到貨量下降，但每公斤批發價格也有下跌到63.1元，仍為今年第三高價。記者黃仲裕／攝影

菜價 北農 楊柳颱風

延伸閱讀

影／楊柳颱風強風吹 福壽山農場蘋果王樹應聲倒

楊柳颱風來襲 葉菜類短缺…農業部調釋冷藏、進口蔬菜

影／楊柳颱風來襲 桃園機場64架航班取消 3座空橋綁橋

楊柳颱風強勁...台中和平沙鹿下午4680戶停電 台電冒雨搶修

相關新聞

福爾摩斯迷必打卡「貝克街站」蔣萬安要打造北捷景點站

台北捷運便利性以享譽國際，市長蔣萬安本周市政會議聽起捷運局報告，蔣舉英國經驗，指示捷局思考新捷運站設計成特色景點。如倫敦...

2025首屆臺北客家美食節人氣票選開跑

首屆臺北客家美食節系列活動於今日記者會宣布啟動。由臺北市客家事務委員會主辦的客家美食節，與臺北市境內餐廳合作推出具文化風味的客家美食，即日起至10月12日前上網票選人氣客家料理，週週抽家樂福及超商禮券

蔣萬安擬推「傾聽日」拉近親子距離 北市教育基金編列近700億創新高

台北市教育局今舉辦中學校長會議，市長蔣萬安今宣布，明年度教育預算將來到新高694億元。蔣表示，教育是百年大計，在網路、社...

新北市河海音樂季最終站「新北大都會公園舞台」8/23-24登場

2025河海音樂季將於8月23日至24日迎來最終站—「新北大都會公園舞台」，為今年夏天畫下最燦爛的休止符。活動結合音樂、藝術與美食，不僅打造精彩演出舞台，更匯集全台近百家餐飲品牌，打造最具節慶氣氛的夏

北市南港「畸形」停車格卡行人又壓縮車道 里長轟奇觀

北市南港成功路一段、靠向陽路有數格停車格，被議員李明賢稱為「畸形 」直向停車格，不僅停車車輛後車廂會卡住人行道影響行人通...

新北招募「社工助理」添戰力 培育社工新血、傳承專業

為提升社會安全網第二期計畫人員進用與專業傳承，新北市社會局招募引進「社工助理」，在社工前輩的指導和協助下，學習社會工作服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。