楊柳颱風強勁...台中和平沙鹿下午4680戶停電 台電冒雨搶修
楊柳颱風來襲，據台電台中區處統計，截至下午5時，台中地區因颱風造成之曾經停電戶數已有4680戶，停電區域主要在和平區、沙鹿區，經台電人員搶修，已完成854戶之復電，仍有和平區3826戶持續搶修中。
台電說，梨山地區午後颳起強風，瞬間風力達到10級以上，部分地區因風勢過大導致電線斷落停電，部分道路也因受到強風吹倒路樹，造成道路中斷，影響電力搶修進度。
台電說，根據中央氣象局預測，入夜後中部地區之風雨強會逐漸增強，預計將為海線及山區帶來強勁風力及豪大雨勢，在暴風圈還沒離開前，停電災情均會隨著風雨而變化，請民眾隨時注意颱風動態。若家中發生停電情形，可使用「台灣電力 APP 」停電報修功能，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，查詢或通報停電資訊。
若不便使用網路，亦可撥打 1911 客服專線以及台中區處市區巡修課停電通報電話04-22256871，全民協助通報分流，以加速搶修降低停電的不便。
