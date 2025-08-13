快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

楊柳颱風強勁...台中和平沙鹿下午4680戶停電 台電冒雨搶修

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
楊柳颱風來襲，電線因強風斷落。圖／台電提供
楊柳颱風來襲，電線因強風斷落。圖／台電提供

楊柳颱風來襲，據台電台中區處統計，截至下午5時，台中地區因颱風造成之曾經停電戶數已有4680戶，停電區域主要在和平區、沙鹿區，經台電人員搶修，已完成854戶之復電，仍有和平區3826戶持續搶修中。

台電說，梨山地區午後颳起強風，瞬間風力達到10級以上，部分地區因風勢過大導致電線斷落停電，部分道路也因受到強風吹倒路樹，造成道路中斷，影響電力搶修進度。

台電說，根據中央氣象局預測，入夜後中部地區之風雨強會逐漸增強，預計將為海線及山區帶來強勁風力及豪大雨勢，在暴風圈還沒離開前，停電災情均會隨著風雨而變化，請民眾隨時注意颱風動態。若家中發生停電情形，可使用「台灣電力 APP 」停電報修功能，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，查詢或通報停電資訊。

若不便使用網路，亦可撥打 1911 客服專線以及台中區處市區巡修課停電通報電話04-22256871，全民協助通報分流，以加速搶修降低停電的不便。

楊柳颱風來襲，據台電台中區處統計，截至下午5時，台中地區因颱風造成之曾經停電戶數已有4680戶。圖／台電提供
楊柳颱風來襲，據台電台中區處統計，截至下午5時，台中地區因颱風造成之曾經停電戶數已有4680戶。圖／台電提供

停電 台電 楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳襲台 桃機綁空橋加強防颱整備巡檢

楊柳颱風直撲台灣 已釀33傷1釣客失蹤

中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

颱風楊柳強風 桃園中壢八德4771戶一度停電

相關新聞

楊柳颱風持續發威...台8線中橫公路驚現雨瀑 大量落石阻斷交通

楊柳颱風影響，台8線中橫公路沿線山區今天凌晨起陸續降雨，公路局人員下午巡視時，發現靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石阻斷交通，...

楊柳颱風過境 高雄七旬翁修屋頂漏水墜樓生命垂危

楊柳颱風侵襲高雄，前鎮區1名七旬老翁因住處屋頂漏水，今天下午趁雨勢風力減弱，登上3樓頂要自已檢修漏水處，不料，從3樓頂墜...

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

楊柳颱風下午4時從台南七股區出海，七股颳起強風造成災情，已經廢校的頂山國小，大片鐵皮屋頂被強風掃落，頂山里有民宅在丹娜絲...

楊柳颱風強勁...台中和平沙鹿下午4680戶停電 台電冒雨搶修

楊柳颱風來襲，據台電台中區處統計，截至下午5時，台中地區因颱風造成之曾經停電戶數已有4680戶，停電區域主要在和平區、沙...

楊柳颱風來襲颳強風 北捷站外「大樓鐵片」掉落畫面曝光

楊柳颱風今天影響全台，台北市雖尚未列入陸上警戒區域，但下午開始強風變大，有網友在社群Threads發文指出，民權西路五號...

楊柳颱風侵襲南台灣 高雄市區風大雨驟

中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾必須外出採買，面對強大風雨只能緩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。