聽新聞
0:00 / 0:00
影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開
楊柳颱風下午4時從台南七股區出海，七股颳起強風造成災情，已經廢校的頂山國小，大片鐵皮屋頂被強風掃落，頂山里有民宅在丹娜絲後2度受創，整個被吹垮；有立委提供居民的帆布，蓋屋頂遭吹破，更有居民不顧風勢，爬上屋頂固定帆布，險象環生。
七股頂山里一處三合院，先前遭遇丹娜絲吹翻鐵皮、結構毀損，今下午再被楊柳颱風吹得鐵皮牆面幾乎全垮，連門都掉下來，居民直言，這是祖厝，由於沒能力修復，也沒住在裡面，現在擔心鐵皮被吹走，亂飛撞到其他房屋。
頂山里也有民宅屋瓦被吹落，婦人出來查看碎片，頂著強風當場紅著眼眶，用手拭淚說，「我很難過」，「怎麼不會怕、很擔心」。
有頂山里居民說，應還有7成房屋蓋著帆布，這種風勢根本擋不住，有一戶民宅用立委與賴清德總統合照的帆布蓋住屋頂，經歷下午強風，一塊原本完好帆布，已從賴總統頭部撕開。
已經廢校的七股頂山國小，下午也不敵強風，整個鐵皮屋頂連同鋼架，都被吹垮，超大片蓋在校舍和前方地面上，畫面相當驚悚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言