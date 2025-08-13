快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
楊柳颱風下午從台南七股區出海，已廢校的頂山國小，屋頂大片鐵皮被吹落。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，已廢校的頂山國小，屋頂大片鐵皮被吹落。記者萬于甄／攝影

楊柳颱風下午4時從台南七股區出海，七股颳起強風造成災情，已經廢校的頂山國小，大片鐵皮屋頂被強風掃落，頂山里有民宅在丹娜絲後2度受創，整個被吹垮；有立委提供居民的帆布，蓋屋頂遭吹破，更有居民不顧風勢，爬上屋頂固定帆布，險象環生。

七股頂山里一處三合院，先前遭遇丹娜絲吹翻鐵皮、結構毀損，今下午再被楊柳颱風吹得鐵皮牆面幾乎全垮，連門都掉下來，居民直言，這是祖厝，由於沒能力修復，也沒住在裡面，現在擔心鐵皮被吹走，亂飛撞到其他房屋。

頂山里也有民宅屋瓦被吹落，婦人出來查看碎片，頂著強風當場紅著眼眶，用手拭淚說，「我很難過」，「怎麼不會怕、很擔心」。

有頂山里居民說，應還有7成房屋蓋著帆布，這種風勢根本擋不住，有一戶民宅用立委與賴清德總統合照的帆布蓋住屋頂，經歷下午強風，一塊原本完好帆布，已從賴總統頭部撕開。

已經廢校的七股頂山國小，下午也不敵強風，整個鐵皮屋頂連同鋼架，都被吹垮，超大片蓋在校舍和前方地面上，畫面相當驚悚。

楊柳颱風下午從台南七股區出海，七股頂山里民宅覆蓋的帆布被吹翻。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，七股頂山里民宅覆蓋的帆布被吹翻。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，七股頂山里居民冒著強風爬上屋頂固定帆布。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，七股頂山里居民冒著強風爬上屋頂固定帆布。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，七股頂山里居民冒著強風爬上屋頂固定帆布。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，七股頂山里居民冒著強風爬上屋頂固定帆布。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，七股頂山里有三合院2度受創，幾乎整個吹垮。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，七股頂山里有三合院2度受創，幾乎整個吹垮。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，七股頂山里居民冒著強風爬上屋頂固定帆布。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，七股頂山里居民冒著強風爬上屋頂固定帆布。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，已廢校的頂山國小，屋頂大片鐵皮被吹落。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午從台南七股區出海，已廢校的頂山國小，屋頂大片鐵皮被吹落。記者萬于甄／攝影

廢校 丹娜絲 楊柳颱風

