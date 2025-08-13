蘭嶼外海擱淺貨輪颱風中苦撐 全台仍有6艘船擱淺未移除

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
去年10月就擱淺在蘭嶼龍門港海域的貨輪至今仍在海中載浮載沉，船體在颱風來襲期間苦撐猶如隨時會解體。記者巫鴻瑋／翻攝
去年10月就擱淺在蘭嶼龍門港海域的貨輪至今仍在海中載浮載沉，船體在颱風來襲期間苦撐猶如隨時會解體。記者巫鴻瑋／翻攝

颱風楊柳過境台灣南部，首當其衝的台東蘭嶼更是直接被颱風最強風雨的眼牆通過，去年10月就擱淺在蘭嶼龍門港海域的貨輪「BLUE LAGOON」至今仍未移走，持續在海浪中沉浮，海委會持續監控防海域汙染，同時盤點台澎金馬海域至今共有6艘船舶擱淺未移除。

海洋委員會海洋保育署表示，去年及今年初擱淺的6艘尚未完成移除的船舶在颱風期間持續汙染監控，包含台南的2艘喀麥隆籍「多芬DOLPHIN」輪及蒙古籍「凱塔(KETA)」輪，蘭嶼巴貝多籍「BLUE LAGOON」輪、野柳中國籍「鈺洲啟航」輪、台中港外巴拿馬籍「液態寶石」輪、烏坵港外本國籍「鑫豐」輪。

海保署指出，目前尚未完成移除的6艘船舶皆均已完成殘油抽除，沒有因船舶破損或結構變化導致油汙外洩造成生態環境破壞的風險，會持續加強汙染監控，採取衛星影像、無人機航拍、CCTV固定監測等方式，掌握擱淺船舶周邊海域狀況，並24小時防護反應。

由於颱風期間全台海域風浪大，海保署已完成中央政府、地方政府及事業單位海洋汙染應變資材盤點，確保一旦發生突發汙染事件，可立即投入處理，航港局也要求廠商做好防颱措施，相關廠商也落實防颱，如造成汙染，將依海洋污染防治法裁罰。

海保署說明，未來會陸續移除這些擱淺船隻，在船體移除過程中，海保署、航港局及擱淺船舶所在地的地方政府均會嚴格監督，各地方政府及海保署也整備足以因應油汙外洩的應變資材與設備，包含攔油索、吸油棉、回收設備及人員動員機制，確保在不同地區發生事故時，能迅速支援與調度。

