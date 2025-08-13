快訊

楊柳颱風持續發威...台8線中橫公路驚現雨瀑 大量落石阻斷交通

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石，阻斷交通。圖／公路局提供
台8線中橫公路靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石，阻斷交通。圖／公路局提供

楊柳颱風影響，台8線中橫公路沿線山區今天凌晨起陸續降雨，公路局人員下午巡視時，發現靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石阻斷交通，因雨勢不斷，目前人員與機具進駐待命搶修，原定下午3時放行時段暫停，須視搶修情況決定今天是否能恢復通行。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段段長張佩筠表示，楊柳颱風帶來風雨，中橫山區今天凌晨起現雨勢，中午過後一度風強雨大，天祥管理站的時雨量達40毫米，工程人員下午2時許巡查路況時，發現175.4公里處的靳珩隧道西口，因大雨造成雨瀑，並挾帶大量落石，阻斷交通。

張佩筠表示，已派出人員及機具進駐待命，因雨勢不斷，目前在現場守視，待水瀑減緩、邊坡較為穩定後展開搶修，原定下午3時的放行時段也暫停實施，不過在現場等候通行的車輛並不多。

中橫公路天祥至太魯閣（167.7公里至184.5公里）路段，因403震後災修工程，目前維持日間五次放行措施，夜間封閉。放行時間為上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午5時至5時30分。

太魯閣工務段表示，目標是在下午5時最後一次放行時段前搶通，但還是要看天氣狀況，若未能搶通，會另行公告放行時間，也呼籲用路人，颱風、豪雨期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路。

台8線中橫公路靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石，阻斷交通，人員機具在隧道內待命搶修。圖／公路局提供
台8線中橫公路靳珩隧道西口出現水瀑挾帶落石，阻斷交通，人員機具在隧道內待命搶修。圖／公路局提供

