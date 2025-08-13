楊柳颱風直撲台灣 已釀33傷1釣客失蹤

快訊

中央社／ 台北13日電
中颱楊柳侵襲南台灣，岸邊的風浪一波一波。聯合報記者劉學聖／攝影
颱風楊柳今天下午登陸台東縣太麻里鄉，傍晚4時左右已從台南七股出海，根據中央災害應變中心截至下午2時止的統計，楊柳共造成1名釣客失蹤、33人受傷。

中央災害應變中心下午召開颱風楊柳第6次工作會報，總統賴清德到場視察了解中央單位對颱風因應作為。依報告顯示截至下午2時止的統計，楊柳已釀33傷1失蹤，受傷以高雄市和台東縣各13人最多。

至於失蹤部分，報告指出1名28歲林姓男子和友人下午1時左右在嘉義縣布袋鎮好美里堤防釣魚，林男遭海浪捲走失聯，此區為嘉義縣公告警戒區，海巡、消防皆持續動員全力搜救。

中央災害應變中心表示，楊柳持續影響台灣陸地，對東部、南部、離島衝擊大；受颱風外圍環流影響，東部沿海地區須留意長浪，適逢暑假期間，民眾勿前往海邊觀浪與從事海上活動。

此外，颱風影響強降雨為東半部、南部及中南部山區，沿海低窪與易淹水區須留意短延時強降雨導致積淹水災情。中央災害應變中心統計至下午2時30分止，全國警戒區域共劃設1825處，以山區、河川較多，分別在新竹縣市、南投縣、台東縣等縣市。

同樣統計至下午2時30分止，共發布土石流黃色警戒102條，集中在屏東縣、高雄市，另包含花蓮縣、台東縣；大規模崩塌黃色警戒4處，同樣位於這4縣市。

中央災害應變中心表示，統計至下午3時止，颱風造成全國一度停電共13萬餘戶，已修復7.6萬餘戶，待修復5.8萬餘戶，包含在台東縣、花蓮縣、台南市、高雄市、屏東縣、苗栗縣、桃園市、南投縣，又以台東縣最多，若當地天氣許可，台電駐點人員將立即修復。

針對果菜交易，台北果菜批發市場今天交易量1294公噸，較昨天略減25公噸；平均每公斤交易價格為新台幣63.1元，較昨天下跌5.9元。今天供應量減，是因承銷備貨需求趨緩，市場價格下跌。

西螺果菜批發市場今天交易量504公噸，較昨天增加25公噸；平均每公斤交易價格71.9元，較昨天微漲0.9元。今天供應量增，是因颱風期需求仍殷，交易價格微漲。至於蔬菜滾動式倉貯，目前庫存量為5340公噸，自7月18日至8月13日已釋出1270公噸。

中央災害應變中心統計至下午1時止，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣共開設64處收容處所，收容905人。

