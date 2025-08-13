楊柳颱風侵台 民代質疑中市淹水熱點有「監控死角」

楊柳颱風來襲，台中防汛措施再受關注。台中市審計處指出，市府持續投入經費推動防洪建設，但多處淹水熱點依然存在「監控死角」，恐在豪雨來襲時延誤應變時機。民進黨市議員陳雅惠批評，防汛不能只是紙上作業，監控設備、抽水站和通報系統都須在第一時間啟動，才能守住市民安全。水利局指出，淹水感測器近年均適時發揮功效。

陳雅惠指出，依審計處審核報告，2022至2024年台中市府編列預算7504萬元，計畫增設15處道路淹水感測點、122處雨水下水道流量監控站及其他監控設備，並強化既有設備的即時通報功能，以縮短災情反應時間。

審計處指出，柳川排水、旱溪排水系統等長年積淹水地點，至今仍未納入即時監控範圍，部分抽水站甚至尚未接入智慧監控平台，導致防汛系統仍有明顯缺口，豪雨或颱風來襲時，恐增加災情風險，建議市府應針對高風險地區，優先布建監控設備，完善抽水站監控連線，並結合智慧防災系統，即時監測水位與運轉狀況，以提高防汛效率。

陳雅惠批評，防汛設備不能只是「擺好看」，颱風來臨前的準備必須做到滴水不漏、零延誤，她呼籲市府應立即處理長年積淹水的高風險區域，補齊監控設備、汰換老舊抽水機組，並確保通報到現場的反應流程緊密銜接、即時運作，才能守護市民安全。

水利局指出，台中市於各區陸續佈設淹水感測器，佈點位置除參考經濟部水利署公布的淹水潛勢圖外，也納入颱風豪雨期間民眾通報的積淹水點位，近年均適時發揮功效。此外，柳川一、二期河岸已建置30座CCTV監視器與水位計，並導入AI人形辨識技術。

水利局表示，經市府近年加強防汛工程改善，許多易淹水點已見成效，感測器也未偵測到警戒；對於審計處建議是否需要遷移，水利局考量近年極端氣候頻繁，後續是否遷移或取消佈設，仍須謹慎考量。