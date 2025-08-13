快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

颱風楊柳來襲 海保署監控6艘擱淺船舶保護環境

中央社／ 高雄13日電

颱風楊柳來襲，海委會海保署監控去年及今年初擱淺、尚未完成移除的6艘船舶，分布在台南、蘭嶼、野柳、台中港等地，要求相關廠商及單位落實防污及防颱措施，確保環境不受影響。

海洋委員會海洋保育署說明，6艘船舶分別為：台南的喀麥隆籍「多芬DOLPHIN」輪與蒙古籍「凱塔（KETA）」輪；蘭嶼的巴貝多籍「BLUE LAGOON」輪；野柳的中國籍「鈺洲啟航」輪；台中港外的巴拿馬籍「液態寶石」輪；烏坵港外的台灣籍「鑫豐」輪。

海保署表示，6艘船舶殘油均已完成抽除，無因破損或結構變化而導致油污外洩風險。在船體移除過程中，將會同航港局及地方政府嚴格監督工程進度與環保措施；已要求海事公司落實污染防治，航港局也要求廠商做好防颱準備。若在監測期間發現污染情形，將依海洋污染防治法裁罰，確保海域水質安全與生態環境不受影響。

海保署指出，船舶移除前將加強污染監控，運用衛星影像、無人機航拍、CCTV固定監測等方式，即時掌握船舶周邊海域狀況，並24小時依據監測結果採取防護措施。

海保署補充，為因應颱風，已盤點中央與地方政府及事業單位等海污應變資材，包含攔油索、吸油棉、回收設備及人員動員機制，相關資源均已納入全國應變體系，確保各地突發污染事故時能迅速支援與調度。

監控 颱風 航港局

