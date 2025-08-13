楊柳颱風影響台南曝光...大雨加風勢 七股屋頂帆布快吹掀了

楊柳颱風下午1時從台東登陸，台南下午起開始大雨，市區2時起雨大又有風勢，先前丹娜絲颱風重創的海區七股區，有蓋著帆布的民宅帆布被吹得起伏、幾乎要掀掉，讓居民膽戰心驚。且七股傳出停電，居民只好在家準備手電筒，更擔心會漏水。

「下午風開始大了！」七股區西寮里長柯勝强說，已經有做防颱工作，去獨居長輩家中巡視，也事先告知里民若有必要撤離，要把長輩帶到安置的地方，希望颱風趕快過去。

七股區西寮里1名里民說，相當擔心楊柳颱風，家裡準備多個水桶「排整排」，以免下大雨淹水，床也趕緊移動，下午2時許又停電，不清楚原因，已拿出手電筒，