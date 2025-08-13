楊柳颱風影響台南曝光...大雨加風勢 七股屋頂帆布快吹掀了

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
楊柳颱風下午1時從台東登陸，台南下午起開始大雨，七股區颳起強風，蓋著帆布的民宅，帆布險些要被吹掀。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午1時從台東登陸，台南下午起開始大雨，七股區颳起強風，蓋著帆布的民宅，帆布險些要被吹掀。記者萬于甄／攝影

楊柳颱風下午1時從台東登陸，台南下午起開始大雨，市區2時起雨大又有風勢，先前丹娜絲颱風重創的海區七股區，有蓋著帆布的民宅帆布被吹得起伏、幾乎要掀掉，讓居民膽戰心驚。且七股傳出停電，居民只好在家準備手電筒，更擔心會漏水。

「下午風開始大了！」七股區西寮里長柯勝强說，已經有做防颱工作，去獨居長輩家中巡視，也事先告知里民若有必要撤離，要把長輩帶到安置的地方，希望颱風趕快過去。

七股區西寮里1名里民說，相當擔心楊柳颱風，家裡準備多個水桶「排整排」，以免下大雨淹水，床也趕緊移動，下午2時許又停電，不清楚原因，已拿出手電筒，

七股區西寮里還在丹娜絲災後重建期，許多民宅蓋著大片帆布，有1戶用繩子綁著屋頂帆布，但是風不斷從各方向竄進，不停吹讓帆布起伏，岌岌可危。

楊柳颱風下午1時從台東登陸，台南下午起開始大雨，七股區出現停電情況，里民拿出手電筒使用。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午1時從台東登陸，台南下午起開始大雨，七股區出現停電情況，里民拿出手電筒使用。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午1時從台東登陸，台南下午起開始大雨，七股區出現停電情況，里民拿出手電筒察看家裡情況。記者萬于甄／攝影
楊柳颱風下午1時從台東登陸，台南下午起開始大雨，七股區出現停電情況，里民拿出手電筒察看家裡情況。記者萬于甄／攝影

