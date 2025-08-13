楊柳風雨灌破台東醫院急診室大門 患者暫送他院

快訊

中央社／ 台東縣13日電

颱風楊柳直撲台東，衛福部台東醫院急診室大門遭吹落，風雨灌入醫院內，目前暫停收急診患者，由衛生局協調暫由其他醫院負責急診患者。

今天中午颱風楊柳過境台東之際，在台東市區吹起12級陣風，許多招牌吹落，路邊機車橫倒，瞬間陣風將衛福部台東醫院急診室大門吹落，風雨灌入急診室外的服務台及候診區，現場一片狼藉。

台東醫院透過訊息表示，因強風吹襲導致急診室玻璃受損，事發當下，院方立即啟動應變措施，封鎖相關區域並優先確保員工及住院病人安全，同時進行損害處理與環境清理。

目前患者進出改由其他的門，收治急診部分希望可以在傍晚前恢復，颱風過後將立即展開修復作業，盡速恢復設施正常運作，以維持急診服務品質及院內安全。

台東縣政府衛生局表示，事發後衛生局協調消防局，先將急診患者送到其他醫院，等台東醫院恢復正常運作再收治患者。

台東 患者 衛生局

