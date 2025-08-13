快訊

影／七股頂山里屋頂帆布快被吹飛...瓦片一直掉 居民：彷彿絕命終結站

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
上次丹娜絲颱風過後，七股頂山里阿嬤眼見斷水斷電斷網，哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／threads網友kscreborn5授權提供
上次丹娜絲颱風過後，七股頂山里阿嬤眼見斷水斷電斷網，哭說「整晚都沒有睡，實在太恐怖了」。圖／threads網友kscreborn5授權提供

楊柳颱風來襲，丹娜絲颱風重創的12個重災區（新營、白河、後壁、東山、柳營、鹽水、北門、學甲、將軍、七股、佳里、安南）中的七股頂山里，風雨逐漸增強，屋頂尚未復原的民宅，今天下午再面臨帆布要被吹飛的窘境，加上瓦片一直掉，居民形容「彷彿絕命終結站」。

網友kscreborn5的阿嬤是70歲頂山里民，日前他指出上次丹娜絲過後，阿嬤眼見斷水斷電斷網，一直哭說整晚都沒有睡，實在太恐怖了；今天下午下午他在社群媒體threads再度上傳頂山里阿嬤房屋目前影像，可見已遭颱風摧毀的屋頂，目前雖然有帆布覆蓋，但也恐再被吹走。

kscreborn5表示，「剛剛接到電話說帆布要飛了，叫我們回來再壓緊一點，結果完全無法，風太大了超危險，也沒辦法進到裡面，就如影片這樣；瓦片一直掉超可怕，旁邊有碎鐵皮也在蠢蠢欲動，彷彿在看絕命終結站，雪上加霜真的」。

網友紛紛留言「一波未平，一波又起，真的辛苦你們了」、「希望是今年最後一個颱風了」、「太可怕了」、「注意安全」、「辛苦了，希望修屋頂的工作能夠加速」。

屋內瓦片一直掉超可怕，旁邊碎鐵皮也蠢蠢欲動，居明形容「彷彿絕命終結站」。圖／threads網友kscreborn5授權提供
屋內瓦片一直掉超可怕，旁邊碎鐵皮也蠢蠢欲動，居明形容「彷彿絕命終結站」。圖／threads網友kscreborn5授權提供
七股頂山里已遭颱風摧毀的屋頂，目前雖然有帆布覆蓋，但也恐再被吹走。圖／threads網友kscreborn5授權提供
七股頂山里已遭颱風摧毀的屋頂，目前雖然有帆布覆蓋，但也恐再被吹走。圖／threads網友kscreborn5授權提供
七股頂山里已遭颱風摧毀的屋頂，目前雖然有帆布覆蓋，但也恐再被吹走。圖／threads網友kscreborn5授權提供
七股頂山里已遭颱風摧毀的屋頂，目前雖然有帆布覆蓋，但也恐再被吹走。圖／threads網友kscreborn5授權提供

