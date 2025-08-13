桃園龜山巷弄輸電線路上方爆炸 台電搶修影響3064戶

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市龜山區光峯路281巷巷口今中午發生輸電電路礙子爆裂，冒出駭人火花。台電公司表示，該線路為林口分線35A-1，因熔絲鏈開關不良導致，接獲通報後經評估立即停電搶修，已於下午2時50分完成復電，影響3064戶。

桃園市消防局今中午11時38分接獲報案，龜山區光峰路電線桿上裝置起火爆炸，其掉落物造成下方車輛前擋玻璃毀損，立即派遣龜山分隊消防人員6名、消防車2輛前往協助警戒，經調查損失共3千元，現場未出水，交由台電人員處理。

對此台電說明，該條輸電線路因熔絲鏈開關不良，於中午11時許發生爆炸，短暫造成停電，人員獲報後到場確認，經現場評估開關已受損，需要緊急停電搶修，因此於下午2時25分停電搶修，並於下午2時50分搶修完畢完成復電，影響用戶3064戶。

停電 台電 爆炸

