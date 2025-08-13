聽新聞
影／楊柳颱風掀狂風！台灣獼猴坐護欄觀浪 網友：果然是猴死囝仔
楊柳颱風今天下午1點台東太麻里登陸，10級以上強陣風恐帶來災害，公路局大武工務段基於安全考量，上午預警封閉南迴公路金崙大橋，未料，台東縣政府24小時即時影像系統，意外拍到1群台灣獼猴沿著紐澤西護欄，前往護欄疑好奇觀浪。
有網友網路發文說，「發現一群猴子颱風天跑去觀浪！」不少人好奇點進去看，看標題以為是在罵人，本來要跟著開罵了，結果忍不住笑說，「結果真的是猴子。」影片上拍到一群大小台灣獼猴結伴走過金崙橋旁的紐澤西護欄，坐在靠海欄杆上觀浪。
網友笑說，「真是一群不要命的猴子」、「果然是猴死囝仔不畏颱風」，「居然還帶著小朋友這個家長太沒有危機意識了。」還有人留言說，「牠們也要關心颱風情況」。
