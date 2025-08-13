快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／楊柳颱風掀狂風！台灣獼猴坐護欄觀浪 網友：果然是猴死囝仔

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
楊柳颱風今天下午1點台東太麻里登陸，10級以上強陣風恐帶來災害，公路局大武工務段基於安全考量，上午預警封閉南迴公路金崙大橋，未料，台東縣政府24小時即時影像系統，意外拍到1群台灣獼猴沿著紐澤西護欄，前往護欄疑好奇觀浪。圖／翻攝自台東縣政府即時影像
楊柳颱風今天下午1點台東太麻里登陸，10級以上強陣風恐帶來災害，公路局大武工務段基於安全考量，上午預警封閉南迴公路金崙大橋，未料，台東縣政府24小時即時影像系統，意外拍到1群台灣獼猴沿著紐澤西護欄，前往護欄疑好奇觀浪。圖／翻攝自台東縣政府即時影像

楊柳颱風今天下午1點台東太麻里登陸，10級以上強陣風恐帶來災害，公路局大武工務段基於安全考量，上午預警封閉南迴公路金崙大橋，未料，台東縣政府24小時即時影像系統，意外拍到1群台灣獼猴沿著紐澤西護欄，前往護欄疑好奇觀浪。

有網友網路發文說，「發現一群猴子颱風天跑去觀浪！」不少人好奇點進去看，看標題以為是在罵人，本來要跟著開罵了，結果忍不住笑說，「結果真的是猴子。」影片上拍到一群大小台灣獼猴結伴走過金崙橋旁的紐澤西護欄，坐在靠海欄杆上觀浪。

網友笑說，「真是一群不要命的猴子」、「果然是猴死囝仔不畏颱風」，「居然還帶著小朋友這個家長太沒有危機意識了。」還有人留言說，「牠們也要關心颱風情況」。

網友做哏圖戲謔說，颱風天請勿觀浪。圖／取自網路
網友做哏圖戲謔說，颱風天請勿觀浪。圖／取自網路

台東 楊柳颱風 台灣獼猴

延伸閱讀

颱風楊柳襲台 高雄停電逾4千戶、樹倒壓傷多人

楊柳颱風登陸屏東下豪大雨 縣長視察抽水站 部落預防性撤離

颱風楊柳襲台！台東上午一度2759戶停電 台電待風雨稍停全力搶修

楊柳颱風逼近 金門應變中心一級開設全面防颱

相關新聞

楊柳颱風影響台南曝光...大雨加風勢 七股屋頂帆布快吹掀了

楊柳颱風下午1時從台東登陸，台南下午起開始大雨，市區2時起雨大又有風勢，先前丹娜絲颱風重創的海區七股區，有蓋著帆布的民宅...

影／七股頂山里屋頂帆布快被吹飛...瓦片一直掉 居民：彷彿絕命終結站

楊柳颱風來襲，丹娜絲颱風重創的12個重災區（新營、白河、後壁、東山、柳營、鹽水、北門、學甲、將軍、七股、佳里、安南）中的...

桃園龜山巷弄輸電線路上方爆炸 台電搶修影響3064戶

桃園市龜山區光峯路281巷巷口今中午發生輸電電路礙子爆裂，冒出駭人火花。台電公司表示，該線路為林口分線35A-1，因熔絲...

直擊颱風第一排！楊柳狂襲台東 小屋翻滾、鷹架盆栽墜落驚險萬分

颱風「楊柳」強勢侵襲台灣，災情不斷傳出。氣象署表示楊柳於今日下午1時前後登陸台東太麻里，登陸點附近與北側包括太麻里、台東市、東河、卑南、鹿野等地，陣風達14至15級，綠島與蘭嶼更測得17級以上陣風。有人家中盆栽從天而降；綠島更出現被狂風吹到翻滾的小屋，宛如災難電影。聯合新聞網帶你直擊「颱風第一排」的驚險現場。

影／楊柳颱風掀狂風！台灣獼猴坐護欄觀浪 網友：果然是猴死囝仔

楊柳颱風今天下午1點台東太麻里登陸，10級以上強陣風恐帶來災害，公路局大武工務段基於安全考量，上午預警封閉南迴公路金崙大...

高雄強風樹倒壓傷騎士 2小時內發生2起有3人受傷

楊柳颱風今天午後在高雄刮起8級以上陣風，除了鳳山區有共騎機車機車的母女遭倒下的路樹擊傷，1個多小時後，前金區也傳女騎士被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。