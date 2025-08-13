颱風楊柳襲台 高雄停電逾4千戶、樹倒壓傷多人

颱風楊柳來襲，高雄截至下午2時有4900餘戶停電，台電派員搶修中；鳳山區、前金區都有樹倒壓傷機車騎士意外，造成多人受傷，所幸僅為擦挫傷，傷者意識皆清楚。

高雄市消防局表示，中午12時許接獲通報，鳳山區博愛路因樹倒壓傷1輛機車，造成36歲女性與10歲孩童四肢擦傷，所幸意識清楚，已由救護人員處置後送往醫院。

此外，前金區也有樹倒事件，新興分局自強路派出所在下午2時時許接獲報案，中華三路前因樹倒壓傷43歲鍾姓女性機車騎士，造成左手、左腳輕微擦挫傷，所幸騎士意識清楚，未送醫。

高雄午後風雨漸大，高雄截至2時有4900餘戶停電，以鼓山區1453戶、旗山區1060戶、六龜區864戶最多。

台電高雄區營業處表示，午後高雄風雨漸增，造成高壓斷線，下午1時12分接獲民眾通報，鼓山區鼓山三路、青泉街、內惟路、青雲街等一帶目前共1359戶停電。經搶修，1時47分已隔離故障區間，完成轉供復電604戶，目前有755戶停電持續搶修中。此外，鼓山三路、中華一路口有交通號誌異常，高市交通局派員處理中。