快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

颱風楊柳襲台！台東上午一度2759戶停電 台電待風雨稍停全力搶修

中央社／ 記者盧太城台東縣13日電

颱風楊柳直撲台東，今天上午最多時一度有2759戶停電台電動員168人搶修，目前尚有2322戶未恢復供電。

台電台東區處發布新聞稿表示，受颱風影響，台東地區從上午6時起風雨逐漸增強，造成停電災情；截至上午11時止，蘭嶼、綠島及台東地區曾停電2759戶，目前已復電437戶，尚餘2322戶未恢復供電，主要地區集中蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地。

因目前風強雨驟，待風雨稍停歇後，將全力搶修，期以最快速度恢復供電。

台電表示，台東區處長趙淑芬從今天上午7時起，立即在緊急應變中心坐鎮，親自指揮各級主管組織人力，盤點機具、設備及材料，今日動員各服務所、巡修部門及線路班同仁、承攬商人員共計168名，機具車輛昇空車20台、吊臂車7台及大小型工程車27台等全力搶修，以縮短民眾停電時間。

台電台東區處呼籲，若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區或「台灣電力APP」，查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，也可撥打「1911」客服專線。

台東 停電 台電

延伸閱讀

高雄高壓電被吹斷釀上千戶停電 那瑪夏山區也接連跳電

颱風楊柳襲台東 吹破縣府玻璃門、吞沒音樂節舞台

台南七股龍山里雞舍遭燈桿壓1個多月…還在那 場主無奈

颱風過境中壢中午突停電搶修中 4771用戶受影響店家跳腳

相關新聞

楊柳颱風影響台南曝光...大雨加風勢 七股屋頂帆布快吹掀了

楊柳颱風下午1時從台東登陸，台南下午起開始大雨，市區2時起雨大又有風勢，先前丹娜絲颱風重創的海區七股區，有蓋著帆布的民宅...

影／七股頂山里屋頂帆布快被吹飛...瓦片一直掉 居民：彷彿絕命終結站

楊柳颱風來襲，丹娜絲颱風重創的12個重災區（新營、白河、後壁、東山、柳營、鹽水、北門、學甲、將軍、七股、佳里、安南）中的...

桃園龜山巷弄輸電線路上方爆炸 台電搶修影響3064戶

桃園市龜山區光峯路281巷巷口今中午發生輸電電路礙子爆裂，冒出駭人火花。台電公司表示，該線路為林口分線35A-1，因熔絲...

直擊颱風第一排！楊柳狂襲台東 小屋翻滾、鷹架盆栽墜落驚險萬分

颱風「楊柳」強勢侵襲台灣，災情不斷傳出。氣象署表示楊柳於今日下午1時前後登陸台東太麻里，登陸點附近與北側包括太麻里、台東市、東河、卑南、鹿野等地，陣風達14至15級，綠島與蘭嶼更測得17級以上陣風。有人家中盆栽從天而降；綠島更出現被狂風吹到翻滾的小屋，宛如災難電影。聯合新聞網帶你直擊「颱風第一排」的驚險現場。

影／楊柳颱風掀狂風！台灣獼猴坐護欄觀浪 網友：果然是猴死囝仔

楊柳颱風今天下午1點台東太麻里登陸，10級以上強陣風恐帶來災害，公路局大武工務段基於安全考量，上午預警封閉南迴公路金崙大...

高雄強風樹倒壓傷騎士 2小時內發生2起有3人受傷

楊柳颱風今天午後在高雄刮起8級以上陣風，除了鳳山區有共騎機車機車的母女遭倒下的路樹擊傷，1個多小時後，前金區也傳女騎士被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。