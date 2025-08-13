颱風楊柳襲台！台東上午一度2759戶停電 台電待風雨稍停全力搶修

颱風楊柳直撲台東，今天上午最多時一度有2759戶停電，台電動員168人搶修，目前尚有2322戶未恢復供電。

台電台東區處發布新聞稿表示，受颱風影響，台東地區從上午6時起風雨逐漸增強，造成停電災情；截至上午11時止，蘭嶼、綠島及台東地區曾停電2759戶，目前已復電437戶，尚餘2322戶未恢復供電，主要地區集中蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地。

因目前風強雨驟，待風雨稍停歇後，將全力搶修，期以最快速度恢復供電。

台電表示，台東區處長趙淑芬從今天上午7時起，立即在緊急應變中心坐鎮，親自指揮各級主管組織人力，盤點機具、設備及材料，今日動員各服務所、巡修部門及線路班同仁、承攬商人員共計168名，機具車輛昇空車20台、吊臂車7台及大小型工程車27台等全力搶修，以縮短民眾停電時間。

台電台東區處呼籲，若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區或「台灣電力APP」，查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，也可撥打「1911」客服專線。