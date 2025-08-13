高雄高壓電被吹斷釀上千戶停電 那瑪夏山區也接連跳電

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市鼓山區疑因強風吹斷電線桿上高壓線路，一度造成千戶停電。圖／台電高雄區處提供
高雄市鼓山區疑因強風吹斷電線桿上高壓線路，一度造成千戶停電。圖／台電高雄區處提供

受到中度颱風楊柳來襲影響，高雄市區中午過後風雨漸強，今天下午1時許更一度傳出鼓山區有上千戶大停電，目前仍有超過7百戶無電可用，疑因風勢強勁造成高壓電被吹斷，台電已派員搶修，而山區同樣接連跳電，不過目前供電已恢復正常。

台電高雄區處表示，由於受到颱風帶來的風雨影響，高雄市鼓山區鼓山三路、青泉街、內惟路、青雲街等一帶在今天下午1時12分出現高壓斷線事故，造成1359戶停電，經派員緊急搶修，採取隔離斷線故障區間，下午1時47分已經搶先轉供復電604戶，不過仍有755戶還在停電當中，台電持續搶修中。

除了市區有高壓電斷線外，高雄山區那瑪夏居民也發現家中電燈閃爍甚至跳電，台電鳳山區處指出，因為山區在下午1時許因強風造成供電線路瞬間跳電，不過目前供電已恢復正常，台電已加強派人巡視線路。

台電 停電 颱風 楊柳颱風

