直擊颱風第一排！楊柳狂襲台東 小屋翻滾、鷹架盆栽墜落驚險萬分

颱風「楊柳」強勢侵襲台灣，災情不斷傳出。氣象署表示楊柳於今日下午1時前後登陸台東太麻里，登陸點附近與北側包括太麻里、台東市、東河、卑南、鹿野等地，陣風達14至15級，綠島與蘭嶼更測得17級以上陣風。有人家中盆栽從天而降；綠島更出現被狂風吹到翻滾的小屋，宛如災難電影。聯合新聞網帶你直擊「颱風第一排」的驚險現場。

台東／後照鏡突然沒了

台東／大同路社會宅鷹架掉落

台東／颱風第一排

台東／中華路盆栽掉落

綠島／翻滾小屋