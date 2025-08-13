聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳颱風吹斷高雄路樹擊中騎車母女 人車倒地送醫所幸擦挫傷
楊柳颱風今天午後在高雄的風力逐漸增強，潘姓女子騎機車載10歲的女兒，路過高雄市鳳山區，不巧路樹遭強風吹倒，擊中潘姓母女，母女倒地受傷，熱心民眾趕緊協助這對母女脫困，向119求救，將母女送醫後，警方表示母女僅擦挫傷，暫無大礙。
據了解，今天中午12時40分，這對潘姓女子（35歲）騎機車載10歲的女兒，沿高雄市鳳山區博愛路往東行駛，不巧楊柳颱風午後在高雄的風力增強，將瑞興國小旁1棵約10公尺高的路樹，吹斷枝幹，枝幹倒下時，正擊中潘姓母女的機車，人車倒地。
據目擊者說，當時突然傳出「碰」一聲，以為鐵皮屋被強風吹倒，探頭查看，才發現路樹倒下，壓到騎車路過的母女。
路旁商家及和路人趕緊協助潘姓母女脫困，見母女受傷，向119求救，將潘姓母女送往高雄長庚醫院急救。警方接通報趕抵事故現場，協助拉開橫倒道路的路樹，立即拿電鋸鋸斷樹木，排除道路阻礙。
警方表示，潘姓母女經送醫治療，並照X光後，幸身體只多處擦挫傷，無大礙，案發後警方也通報市府單位處理善後。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言