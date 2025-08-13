楊柳颱風吹斷高雄路樹擊中騎車母女 人車倒地送醫所幸擦挫傷

楊柳颱風今天午後在高雄的風力逐漸增強，潘姓女子騎機車載10歲的女兒，路過高雄市鳳山區，不巧路樹遭強風吹倒，擊中潘姓母女，母女倒地受傷，熱心民眾趕緊協助這對母女脫困，向119求救，將母女送醫後，警方表示母女僅擦挫傷，暫無大礙。

據了解，今天中午12時40分，這對潘姓女子（35歲）騎機車載10歲的女兒，沿高雄市鳳山區博愛路往東行駛，不巧楊柳颱風午後在高雄的風力增強，將瑞興國小旁1棵約10公尺高的路樹，吹斷枝幹，枝幹倒下時，正擊中潘姓母女的機車，人車倒地。

據目擊者說，當時突然傳出「碰」一聲，以為鐵皮屋被強風吹倒，探頭查看，才發現路樹倒下，壓到騎車路過的母女。

路旁商家及和路人趕緊協助潘姓母女脫困，見母女受傷，向119求救，將潘姓母女送往高雄長庚醫院急救。警方接通報趕抵事故現場，協助拉開橫倒道路的路樹，立即拿電鋸鋸斷樹木，排除道路阻礙。