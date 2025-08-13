快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

彰化縣果菜市場批發均價衝破10年新高 農民估平價青蔥要等這麼久

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是全台青蔥最大產地，農民預估楊柳颱風離開後若天氣穩定良好，復耕的青蔥今年底才能恢復正常供應量。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是全台青蔥最大產地，農民預估楊柳颱風離開後若天氣穩定良好，復耕的青蔥今年底才能恢復正常供應量。記者簡慧珍／攝影

中颱楊柳直撲南台灣，彰化縣在警戒區範圍，菜價直線上升，今衝破整體均價50元，創近年10年新高紀錄；菜農預估若楊柳離境之後天氣持續穩定，葉菜類復耕1個月後恢復正常供應，菜價可望下降，但青蔥的蔥苗匱乏，恐要今年底才能正常供貨。

颱風來襲前農民都會搶收蔬果，因7月丹娜絲之後接連颱風生成、西南氣流影響，大雨豪雨創傷中南部蔬菜產地，即使楊柳颱風來了，彰化縣溪湖鎮果菜市場昨、今到貨量分別45噸、31噸，只降不增，不到正常每日到貨量120噸至150噸的三成，代表著農民幾乎無菜可搶收。

彰化縣溪湖鎮果菜市場今「菜王」仍是青蔥，均價每公斤321元，芹菜190元居次，其餘均價每公斤破百元的依序為小黃瓜176.5元、韭菜花174.9元、空心菜122.8元、麻糬茄121.3元、芥蘭菜105.9元、小白菜104.6元，至於批發盤價破200元的有青蔥每公斤372.1元、韭菜245.5元、芹菜233.4元、小黃瓜231元。

張姓家庭主婦說，空心菜、小白菜每把40元，重量比7月丹娜絲颱風來之後略輕，約200公克，丹娜絲之前每把半台斤（300公克）15元至20元，現在減量還變貴，青蔥每台斤250元，絲瓜每台斤240元（溪湖果菜市場今均價每公斤68.6元，最高價119.9元），都貴到讓人買不下手。

農民林鈿豐指出，農民互相討論，近10年的7月至8月沒像今年這樣下雨，蔬菜生長全受影響，如果楊柳走了，天氣從此穩定良好，葉菜類復耕可望1個月後正常供應，屆時菜價可回穩，青蔥目前缺乏蔥苗，他的蔥農朋友都因青蔥嚴重雨災，買不到足夠蔥苗復耕也怕種下後又經常下雨，現在看天氣行事不敢搶種，青蔥依品質需90天至120天生長，整體恢復供應恐怕要到年底，市場才有平價青蔥。

林鈿豐表示，現在市場最便宜的首推高麗菜，夏季從高山運下來的高麗菜相較葉菜類耐放又不貴，培育場菜苗量也足夠，已有不少農民決定換種高麗菜，如果天氣還不錯，最近種下約在中秋過後可採收上市。

