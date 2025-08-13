聽新聞
颱風天到海邊挖蛤蜊一人被海浪捲走 一人死裡逃生趕忙求救
中颱楊柳登陸台灣，嘉義沿海中午開始出現風浪，仍有許多人無視危險，風雨無阻都要到海邊釣魚、挖蛤蜊，海巡署中部分署第四岸巡隊2天勸離116人，但今天中午仍傳出意外，有遊客到好美里沙灘，不慎被海浪捲走，目前音訊全無，警消及海巡出動救人。
據了解，被海浪沖走的男子今天與友人一起到好美里沙灘挖蛤蜊，不料突然遭到一陣海浪拍打，因海浪力量太過猛烈，2人都沒站穩失去平衡，其中1名男子被浪捲走，另1名友人死裡逃生，但是手機掉到海裡不見了，他趕忙衝上岸，拉著路人借手機報案。
嘉義縣政府昨公告楊柳颱風危險警戒區域，包括登山遊憩區，海區商港、漁港以及河川行水區，禁止人民進入或命其離去。許多民眾颱風天仍出門，到海邊觀浪、釣魚及挖蛤蜊，海巡署第四岸巡隊昨起勸離116人，颱風期間海象變化迅速，呼籲勿前往危險警戒區域。
