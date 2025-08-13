颱風楊柳來襲 花蓮屏東後輔幹部協助民眾預防性撤離

颱風楊柳來襲，國防部全民防衛動員署後備指揮部今天表示，花蓮縣卓溪鄉後備軍人輔導中心、屏東縣林邊鄉及來義鄉後備軍人輔導中心，協助國軍官兵等單位，執行民眾預防撤離作業，確保民眾生命財產安全。

負責南部地區作戰及救災的第四作戰區也指出，颱風楊柳暴風圈逐漸進入東南部、南部，四戰區已於昨天下午4時完成災防應變中心一級開設、兵力預置規劃、災防機具整備及派遣聯絡官至縣市政府及鄉鎮區公所，配合地方兵力需求，分赴高雄六龜、那瑪夏、茂林、桃源等土石流潛勢區協助民眾預防性撤離、道路清淤及維生物資發放，確保居民生命財產安全，肆應未來災情。

後備指揮部今天表示，受颱風外圍環流與豪雨影響，花蓮縣卓溪鄉部分低窪及土石流警戒區已進入警戒狀態，為保障村民生命安全，卓溪鄉後輔中心主任田光輝於今日動員輔導幹部，協同國軍官兵與警消單位，展開預防性撤離行動。

田光輝說明，此次行動展現軍民齊心守護家園的精神，以及地方政府與國軍密切配合的默契與效率，感謝所有投入撤離任務的人員在惡劣天候下不畏艱難、全力守護家園。

此外，後備指揮部強調，屏東縣林邊鄉及來義鄉後備軍人輔導中心，也配合陸軍333旅官兵，共同協助地方公所執行沙包堆置以及民眾預防撤離作業，確保民眾生命財產安全。