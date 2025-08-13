快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

颱風楊柳來襲 花蓮屏東後輔幹部協助民眾預防性撤離

中央社／ 台北13日電

颱風楊柳來襲，國防部全民防衛動員署後備指揮部今天表示，花蓮縣卓溪鄉後備軍人輔導中心、屏東縣林邊鄉及來義鄉後備軍人輔導中心，協助國軍官兵等單位，執行民眾預防撤離作業，確保民眾生命財產安全。

負責南部地區作戰及救災的第四作戰區也指出，颱風楊柳暴風圈逐漸進入東南部、南部，四戰區已於昨天下午4時完成災防應變中心一級開設、兵力預置規劃、災防機具整備及派遣聯絡官至縣市政府及鄉鎮區公所，配合地方兵力需求，分赴高雄六龜、那瑪夏、茂林、桃源等土石流潛勢區協助民眾預防性撤離、道路清淤及維生物資發放，確保居民生命財產安全，肆應未來災情。

後備指揮部今天表示，受颱風外圍環流與豪雨影響，花蓮縣卓溪鄉部分低窪及土石流警戒區已進入警戒狀態，為保障村民生命安全，卓溪鄉後輔中心主任田光輝於今日動員輔導幹部，協同國軍官兵與警消單位，展開預防性撤離行動。

田光輝說明，此次行動展現軍民齊心守護家園的精神，以及地方政府與國軍密切配合的默契與效率，感謝所有投入撤離任務的人員在惡劣天候下不畏艱難、全力守護家園。

此外，後備指揮部強調，屏東縣林邊鄉及來義鄉後備軍人輔導中心，也配合陸軍333旅官兵，共同協助地方公所執行沙包堆置以及民眾預防撤離作業，確保民眾生命財產安全。

軍人 屏東縣 國防部 楊柳颱風

延伸閱讀

侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風

台南海漂廢棄物還沒清完楊柳颱風又來 這件事不能等

楊柳颱風侵襲高雄 路樹倒下擊中騎機車母子送醫搶救

楊柳登陸太麻里 颱風論壇：下午穿越南台灣 傍晚「台南至屏東」出海

相關新聞

楊柳颱風侵襲高雄 路樹倒下擊中騎機車母子送醫搶救

楊柳颱風今天中午後在高雄風力逐漸變強，鳳山區發生路樹遭強風吹倒，不巧擊中騎機車路過的母子，10歲小孩送醫，母親暫無大礙。

影／蘭嶼17級強風台東也達11級 小貨車遭吹翻、加油站鐵皮垮了

「楊柳」颱風襲台，首當其衝的台東強風大雨，瞬間陣風蘭嶼最高達17級，台東市區平均也達11級，風勢之大不僅把市區更生路上一...

楊柳颱風來襲闢謠「物資全無」 南市府公開防災整備駁斥不實攻擊

因應楊柳颱風逼近台灣，台南市政府今天上午於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備記者會，由市府祕書長尤天厚主持，針對外界質疑市...

楊柳颱風北市測出9級強陣風 老泉街路樹被吹倒、拉斷電桿

楊柳颱風即將登陸台東，台北市也受影響，市區目前已測出9級強陣風。台北市文山區老泉街45巷30號前，一棵路樹上午疑因強風吹...

颱風天到海邊挖蛤蜊一人被海浪捲走 一人死裡逃生趕忙求救

中颱楊柳登陸台灣，嘉義沿海中午開始出現風浪，仍有許多人無視危險，風雨無阻都要到海邊釣魚、挖蛤蜊，海巡署中部分署第四岸巡隊...

楊柳颱風來襲…國軍240名兵力進駐丹娜絲台南12個重災區 預防撤離559人

面對楊柳颱風來襲，針對丹娜絲颱風重創的12個重災區，國軍已在各區預先部署各20名兵力，共240人，投入預防性撤離與災後環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。