楊柳颱風屏東撤離640人 三地門鄉舊大社劃警戒區後全都撤離了

楊柳颱風將登陸，屏東縣原鄉已撤離640人，三地門鄉舊大社部落有6戶16人昨不願下山，鄉公所昨深夜依災害防救法公告「大社村區域範圍」為警戒區，非持有通行證件不得進入，鄉公所、消防、警方今再度挺進要求強制撤離，否則依違反災害防救法開罰，可罰5萬到25萬元，今中午12時40分16人全數撤離下山。

三地門鄉大社部落在88風災後遷村到瑪家鄉禮納里部落，但仍有少數幾戶未遷村仍留在舊部落稱守護部落，近年來也發展部落廚房，孩子也申請在家學習。但由於0728豪雨下了一整周豪雨，導致舊大社部落對外道路塌陷、變形，車輛無法通行，出現3層樓的高低落差，頂多只能摩托車通行部分路段，其他路段仍徒步抵達。

已經歷兩次颱風加上一周豪雨，山區土石保水性鬆軟，加上楊柳颱風將登陸，三地門鄉公所根據災害防救法第30條第一項第二款規定，在12日晚間10時半起公告劃定「大社村區域範圍」為警戒區，非持有通行證件，不得進入，從昨日起公告生效，若違反公告者，將依災害防救法第55條第2款第2款堆定舉發及開罰，可開罰5萬元以上25萬元以下罰鍰。

除了三地門鄉舊大社部落被公所列為警戒區，必須要強制撤離，否則可依違反災害防救法開罰；其他原鄉列為預防性撤離，不願撤離族人則簽署切結書。

周春米說，山區很多地方很脆弱，土石保水更易滑落，擔心即時強降雨，可能會兩個小時下雨下到150毫米以上，請山區族人配合，縣府也會將安置收容中心環境盡快優化改善。

今天上午9時許，鄉公所、警方、消防隊等人員挺進舊大社部落，逐一勸離要求留在舊大社部落6戶16人要下山，中午12時40分，昨不願意下來大社部落16人，終於願意撤離。