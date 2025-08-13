聽新聞
楊柳颱風撲台 嘉南區阿里山公路等3條要道下午起預警性封閉
楊柳颱風下午撲台，氣象署預報挾帶強風豪雨，嘉南縣市今天停班停課，公路局雲嘉南區養護工程分局因應颱風帶來強風豪雨，公告台18線阿里山公路午5時起；台3線295K~336K(沄水到大埔)路段下午6時起；台20線47K~52K台南市南化區茅埔至紫霞山路段，晚間8時起預警性封閉。
雲嘉南區養護工程分局說，因應楊柳颱風來襲，氣象預報台南市南化區晚間起將有強陣風及強降雨發生，為確保用路安全，台20線47K~52K台南市南化區茅埔至紫霞山路段，晚間8時起實施預警性封閉，明天上午8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。
另，嘉縣中埔鄉及大埔鄉晚間起將有強陣風及強降雨發生，為確保用路安全，中埔鄉及大埔鄉台3線295K~336K(沄水到大埔)路段，下午6時起實施預警性封閉，明天上午8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。
嘉縣阿里山鄉下午起將有強陣風及大豪雨發生，易造成坍方落石及倒樹危害，阿里山鄉台18線68.5K~88K(福山至阿里山)路段，預計下午5時起實施預警性封閉；台18線34K~68.5K(觸口至福山)路段，預計晚間7時實施預警性封閉，明天上午8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。
雲嘉南區養護工程分局請用路人，事先作好行程規畫與應變措施，多利用公路局省道即時路況系統https:// 168.thb.gov.tw，隨時注意收聽廣播訊息。
