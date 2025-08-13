快訊

楊柳颱風撲台 嘉南區阿里山公路等3條要道下午起預警性封閉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
楊柳颱風撲台，嘉南區阿里山公路等3條重要道路下午起預警性封閉，圖為0728西南氣流造成阿里山公路坍方道路中斷。記者魯永明／翻攝
楊柳颱風撲台，嘉南區阿里山公路等3條重要道路下午起預警性封閉，圖為0728西南氣流造成阿里山公路坍方道路中斷。記者魯永明／翻攝

楊柳颱風下午撲台，氣象署預報挾帶強風豪雨，嘉南縣市今天停班停課，公路局雲嘉南區養護工程分局因應颱風帶來強風豪雨，公告台18線阿里山公路午5時起；台3線295K~336K(沄水到大埔)路段下午6時起；台20線47K~52K台南市南化區茅埔至紫霞山路段，晚間8時起預警性封閉。

雲嘉南區養護工程分局說，因應楊柳颱風來襲，氣象預報台南市南化區晚間起將有強陣風及強降雨發生，為確保用路安全，台20線47K~52K台南市南化區茅埔至紫霞山路段，晚間8時起實施預警性封閉，明天上午8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。

另，嘉縣中埔鄉及大埔鄉晚間起將有強陣風及強降雨發生，為確保用路安全，中埔鄉及大埔鄉台3線295K~336K(沄水到大埔)路段，下午6時起實施預警性封閉，明天上午8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。

嘉縣阿里山鄉下午起將有強陣風及大豪雨發生，易造成坍方落石及倒樹危害，阿里山鄉台18線68.5K~88K(福山至阿里山)路段，預計下午5時起實施預警性封閉；台18線34K~68.5K(觸口至福山)路段，預計晚間7時實施預警性封閉，明天上午8時視天候及道路狀況後再決定開放通行。

雲嘉南區養護工程分局請用路人，事先作好行程規畫與應變措施，多利用公路局省道即時路況系統https:// 168.thb.gov.tw，隨時注意收聽廣播訊息。

楊柳颱風撲台，嘉南區阿里山公路等3條重要道路下午起預警性封閉，圖為0728西南氣流造成阿里山區道路瀑布中斷。記者魯永明／翻攝
楊柳颱風撲台，嘉南區阿里山公路等3條重要道路下午起預警性封閉，圖為0728西南氣流造成阿里山區道路瀑布中斷。記者魯永明／翻攝

大埔 阿里山 楊柳颱風

相關新聞

楊柳颱風侵襲高雄 路樹倒下擊中騎機車母子送醫搶救

楊柳颱風今天中午後在高雄風力逐漸變強，鳳山區發生路樹遭強風吹倒，不巧擊中騎機車路過的母子，10歲小孩送醫，母親暫無大礙。

影／蘭嶼17級強風台東也達11級 小貨車遭吹翻、加油站鐵皮垮了

「楊柳」颱風襲台，首當其衝的台東強風大雨，瞬間陣風蘭嶼最高達17級，台東市區平均也達11級，風勢之大不僅把市區更生路上一...

楊柳颱風來襲闢謠「物資全無」 南市府公開防災整備駁斥不實攻擊

因應楊柳颱風逼近台灣，台南市政府今天上午於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備記者會，由市府祕書長尤天厚主持，針對外界質疑市...

楊柳颱風北市測出9級強陣風 老泉街路樹被吹倒、拉斷電桿

楊柳颱風即將登陸台東，台北市也受影響，市區目前已測出9級強陣風。台北市文山區老泉街45巷30號前，一棵路樹上午疑因強風吹...

楊柳颱風來襲 中橫公路梨山到大禹嶺今下午2點封閉管制

受楊柳颱風持續逼近影響，依氣象情資，台8線85K到110K，梨山到大禹嶺段今天已有持續強降雨發生，考量前期地震及多次鋒面...

颱風楊柳襲台東 吹破縣府玻璃門、吞沒音樂節舞台

颱風楊柳暴風圈今天上午籠罩台東，南迴地區風強雨大，位於太麻里鄉金崙海灘的海洋音樂節舞台遭浪吞沒；蘭嶼東清部落船筏翻覆，村...

