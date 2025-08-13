影／楊柳颱風來襲合歡山颳14級強陣風 鏡頭君不時出現雜訊

楊柳颱風撲台，其暴風圈清晨觸陸，各地出現強勁風勢，南投縣仁愛、信義2原鄉評估已達放假標準，先後宣布13日停班停課；而合歡山在上午11時已測得14級強陣風，不少網友也在線上關注武嶺現況，驚嚇直呼「鏡頭君快往生了」。

中央氣象署指出，中度颱風「楊柳」暴風圈於今晨6時許觸陸，暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及雲林以南陸地，並預估颱風向西北西移動，預計今天午後將從台東附近登陸，可能在傍晚前後，從嘉義、台南出海，進入台灣海峽。

南投縣仁愛鄉公所關注颱風動態，上午9時許評估鄉內瞬間風速已達7級以上，已達停止上班上課標準，宣布當地今天上午10時起停班停課；信義鄉公所考量中午過後風雨增強，恐出現土石流災情，宣布今天中午12時30分起停班停課。

而楊柳暴風圈觸陸後，果然帶來強勁風勢，根據中央氣象署觀測資料，合歡山頂測站在今晨6時就測得12級陣風，之後風力直直往上飆，在上午11時已達14級強陣風，風力相當驚人，不少民眾也透過即時影像線上觀看合歡山狀況。

由於，楊柳颱風路徑與去年強颱「康芮」類似，康芮當時侵襲合歡山出現風力最大等級的17級風，登頂強陣風吹毀當地4座停車場的智慧化停車設備及收費亭，武嶺亭也因此受損，屋簷瓦碎落一地，因此今天仍有不少人線上關注武嶺現況。