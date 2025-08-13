快訊

朱學恒強吻鍾沛君…他人在監服刑只想賠10萬 二審判賠35萬確定

聽新聞
0:00 / 0:00

影／楊柳颱風來襲合歡山颳14級強陣風 鏡頭君不時出現雜訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺亭觀景平台上「鏡頭君」因強風吹襲而劇烈搖晃，影響電力或線路設備，螢幕不時出現雜訊或短暫斷訊。圖／擷自武嶺亭即時影像
合歡山武嶺亭觀景平台上「鏡頭君」因強風吹襲而劇烈搖晃，影響電力或線路設備，螢幕不時出現雜訊或短暫斷訊。圖／擷自武嶺亭即時影像

楊柳颱風撲台，其暴風圈清晨觸陸，各地出現強勁風勢，南投縣仁愛、信義2原鄉評估已達放假標準，先後宣布13日停班停課；而合歡山在上午11時已測得14級強陣風，不少網友也在線上關注武嶺現況，驚嚇直呼「鏡頭君快往生了」。

中央氣象署指出，中度颱風「楊柳」暴風圈於今晨6時許觸陸，暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及雲林以南陸地，並預估颱風向西北西移動，預計今天午後將從台東附近登陸，可能在傍晚前後，從嘉義、台南出海，進入台灣海峽。

南投縣仁愛鄉公所關注颱風動態，上午9時許評估鄉內瞬間風速已達7級以上，已達停止上班上課標準，宣布當地今天上午10時起停班停課；信義鄉公所考量中午過後風雨增強，恐出現土石流災情，宣布今天中午12時30分起停班停課。

而楊柳暴風圈觸陸後，果然帶來強勁風勢，根據中央氣象署觀測資料，合歡山頂測站在今晨6時就測得12級陣風，之後風力直直往上飆，在上午11時已達14級強陣風，風力相當驚人，不少民眾也透過即時影像線上觀看合歡山狀況。

由於，楊柳颱風路徑與去年強颱「康芮」類似，康芮當時侵襲合歡山出現風力最大等級的17級風，登頂強陣風吹毀當地4座停車場的智慧化停車設備及收費亭，武嶺亭也因此受損，屋簷瓦碎落一地，因此今天仍有不少人線上關注武嶺現況。

而武嶺亭觀景平台上的「鏡頭君」目前雖仍撐著沒陣亡，但因強風吹襲而劇烈搖晃，也影響電力或線路設備，螢幕不時出現雜訊，甚至短暫斷訊反黑，網友嚇得驚呼「風速好高、鏡頭君快往生了、要扛不住了、快斷了」等，也有不少人幫它加油。

合歡山武嶺亭觀景平台上「鏡頭君」因強風吹襲而劇烈搖晃，影響電力或線路設備，螢幕不時出現雜訊或短暫斷訊。圖／擷自武嶺亭即時影像
合歡山武嶺亭觀景平台上「鏡頭君」因強風吹襲而劇烈搖晃，影響電力或線路設備，螢幕不時出現雜訊或短暫斷訊。圖／擷自武嶺亭即時影像

南投縣 停班停課 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風即將登陸太麻里 南部風雨才要開始 北部因地形角隅效應有強風

楊柳颱風海陸警報發布後 清水警開出勸離單、關閉高美溼地沙灘

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

颱風楊柳進逼墾丁風雨漸強 屏東多道路預警封閉

相關新聞

楊柳颱風侵襲高雄 路樹倒下擊中騎機車母子送醫搶救

楊柳颱風今天中午後在高雄風力逐漸變強，鳳山區發生路樹遭強風吹倒，不巧擊中騎機車路過的母子，10歲小孩送醫，母親暫無大礙。

影／蘭嶼17級強風台東也達11級 小貨車遭吹翻、加油站鐵皮垮了

「楊柳」颱風襲台，首當其衝的台東強風大雨，瞬間陣風蘭嶼最高達17級，台東市區平均也達11級，風勢之大不僅把市區更生路上一...

楊柳颱風來襲闢謠「物資全無」 南市府公開防災整備駁斥不實攻擊

因應楊柳颱風逼近台灣，台南市政府今天上午於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備記者會，由市府祕書長尤天厚主持，針對外界質疑市...

楊柳颱風北市測出9級強陣風 老泉街路樹被吹倒、拉斷電桿

楊柳颱風即將登陸台東，台北市也受影響，市區目前已測出9級強陣風。台北市文山區老泉街45巷30號前，一棵路樹上午疑因強風吹...

楊柳颱風來襲 中橫公路梨山到大禹嶺今下午2點封閉管制

受楊柳颱風持續逼近影響，依氣象情資，台8線85K到110K，梨山到大禹嶺段今天已有持續強降雨發生，考量前期地震及多次鋒面...

颱風楊柳襲台東 吹破縣府玻璃門、吞沒音樂節舞台

颱風楊柳暴風圈今天上午籠罩台東，南迴地區風強雨大，位於太麻里鄉金崙海灘的海洋音樂節舞台遭浪吞沒；蘭嶼東清部落船筏翻覆，村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。