楊柳颱風風雨漸強 南市丹娜絲受災戶及預防撤離10區494人
受到楊柳颱風及其外圍環流影響，中央氣象署指出今天下午起至晚間，嘉義以南地區降雨會逐漸增加，截至中午包含土石流及水災潛勢地區與丹娜絲風災受災戶，台南市已撤離10區15里計494人，其中35人安置於活動中心。
市府民政局說，台南市地區將有局部大雨或豪雨，為避免丹娜絲颱風災民再次受災，市長黃偉哲特別指示各局處做好防災整備工作，並請區公所務必提前完成避難收容處所整備。
針對丹娜絲風災導致屋頂損壞的家戶，除了已完成房屋修繕的家戶外，市長黃偉哲要求各區公所務必前往關心屋頂尚未修復的災民，並評估其收容安置的需求；同時加固屋頂帆布。
黃偉哲表示，此次楊柳颱風雖然移動快速，但預估將從南部陸地出海，尤其不可輕忽其可能帶來的短延時強降雨，民眾應密切注意氣象資訊並提高警覺，呼籲大家應儘早做好防颱準備，也提醒務必遵從政府指示配合區公所進行撤離或必要時提前自主撤離。
另因應颱風可能造成的土石流及水災，市府已請區公所針對潛勢地區保全戶進行預防性疏散撤離，有鑑於丹娜絲風災重創台南地區，導致通訊、電力中斷，為避免停電影響救災，市府已經緊急採購649台發電機，今天起陸續配置至各里，確保必要時可第一時間啟動因應。
民政局長姜淋煌表示，民政局與各區公所會保持緊密聯繫，面對局部豪雨或大豪雨的威脅，各區公所皆已完成轄內避難收容處所整備，民眾如有避難需要，區公所可隨時進行疏散撤離並協助收容安置，市府團隊將全力守護市民生命財產安全。
