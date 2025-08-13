颱風楊柳襲台東 吹破縣府玻璃門、吞沒音樂節舞台

颱風楊柳暴風圈今天上午籠罩台東，南迴地區風強雨大，位於太麻里鄉金崙海灘的海洋音樂節舞台遭浪吞沒；蘭嶼東清部落船筏翻覆，村民齊力拉起。截至上午11時全縣2322戶停電。

颱風楊柳直撲台東，今天上午8時過後台東風強雨大，台東縣政府一扇玻璃門不敵強風被吹破，滿地碎片，幸無人受傷，市區零星招牌掉落，路樹折斷，台電台東區處統計，截至上午11時全縣有2322戶停電。

南迴海面巨浪打上岸，原訂16日在太麻里鄉金崙沙灘舉辦的海洋音樂節，颱風前夕搭建的主舞台來不及拆卸，瞬間被浪淹沒。鄉長王重仁表示，舞台位置靠近岸邊，受大浪威脅，岌岌可危，呼籲民眾今日勿靠近海邊，以策安全。

在太麻里曙光園區的大型裝置藝術「是那裏嗎？」上次曾遭大浪沖垮，現在也岌岌可危。