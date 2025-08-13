聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳颱風海陸警報發布後 清水警開出勸離單、關閉高美溼地沙灘
楊柳颱風昨天發布海上陸上警報後，台灣西部海岸僅管風浪如常，清水分局表示，高美溼地仍有遊客駐足，依據颱風警報期間各據點（海域）關閉基準，進行沙灘（海域）海岸、陸域管制，直至海上颱風警報解除，為保障遊客及居民生命安全，管制期間禁止人員進入，清水巡邏警員當場開出勸導單3張，強制勸離遊客。
高美濕地是中部絕美的風景區，美麗的海岸風光，特別是晚霞的豐富多彩，經常吸引遊客前來觀看夕照，隨著中度颱風「楊柳」逼近，昨12日下午發布海上陸上颱風警報後，清水分局高美派出所立即出動，前往國際知名景點清水區高美濕地進行巡邏，發現仍有零星遊客前往駐足觀景，，共開出3張勸導單。
清水分局表示，颱風期間海象變化瞬息萬變，沿岸巨浪衝擊力道強勁，過去前往海邊觀浪，都有落海或受困的高風險，在發布海警後，再次呼籲遊客安全盡量不要前往海岸線，警方在颱風警報期間將強制勸導遊客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言