楊柳颱風海陸警報發布後 清水警開出勸離單、關閉高美溼地沙灘

楊柳颱風昨天發布海上陸上警報後，台灣西部海岸僅管風浪如常，清水分局表示，高美溼地仍有遊客駐足，依據颱風警報期間各據點（海域）關閉基準，進行沙灘（海域）海岸、陸域管制，直至海上颱風警報解除，為保障遊客及居民生命安全，管制期間禁止人員進入，清水巡邏警員當場開出勸導單3張，強制勸離遊客。

高美濕地是中部絕美的風景區，美麗的海岸風光，特別是晚霞的豐富多彩，經常吸引遊客前來觀看夕照，隨著中度颱風「楊柳」逼近，昨12日下午發布海上陸上颱風警報後，清水分局高美派出所立即出動，前往國際知名景點清水區高美濕地進行巡邏，發現仍有零星遊客前往駐足觀景，，共開出3張勸導單。