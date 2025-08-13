快訊

楊柳颱風海陸警報發布後 清水警開出勸離單、關閉高美溼地沙灘

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
楊柳颱風昨天發布海上陸上警報後，警方對駐足高美溼地遊客，當場開出勸導單3張。圖／清水分局提供
楊柳颱風昨天發布海上陸上警報後，警方對駐足高美溼地遊客，當場開出勸導單3張。圖／清水分局提供

楊柳颱風昨天發布海上陸上警報後，台灣西部海岸僅管風浪如常，清水分局表示，高美溼地仍有遊客駐足，依據颱風警報期間各據點（海域）關閉基準，進行沙灘（海域）海岸、陸域管制，直至海上颱風警報解除，為保障遊客及居民生命安全，管制期間禁止人員進入，清水巡邏警員當場開出勸導單3張，強制勸離遊客。

高美濕地是中部絕美的風景區，美麗的海岸風光，特別是晚霞的豐富多彩，經常吸引遊客前來觀看夕照，隨著中度颱風「楊柳」逼近，昨12日下午發布海上陸上颱風警報後，清水分局高美派出所立即出動，前往國際知名景點清水區高美濕地進行巡邏，發現仍有零星遊客前往駐足觀景，，共開出3張勸導單。

清水分局表示，颱風期間海象變化瞬息萬變，沿岸巨浪衝擊力道強勁，過去前往海邊觀浪，都有落海或受困的高風險，在發布海警後，再次呼籲遊客安全盡量不要前往海岸線，警方在颱風警報期間將強制勸導遊客。

楊柳颱風昨天發布海上陸上警報後，警方對駐足高美溼地遊客，當場開出勸導單3張。圖／清水分局提供
楊柳颱風昨天發布海上陸上警報後，警方對駐足高美溼地遊客，當場開出勸導單3張。圖／清水分局提供
高美濕地美麗的海岸風光，特別是晚霞的豐富多彩，經常吸引遊客前來觀看夕照。記者黑中亮／攝影
高美濕地美麗的海岸風光，特別是晚霞的豐富多彩，經常吸引遊客前來觀看夕照。記者黑中亮／攝影

警報 楊柳颱風 高美濕地

相關新聞

楊柳颱風侵襲高雄 路樹倒下擊中騎機車母子送醫搶救

楊柳颱風今天中午後在高雄風力逐漸變強，鳳山區發生路樹遭強風吹倒，不巧擊中騎機車路過的母子，10歲小孩送醫，母親暫無大礙。

影／蘭嶼17級強風台東也達11級 小貨車遭吹翻、加油站鐵皮垮了

「楊柳」颱風襲台，首當其衝的台東強風大雨，瞬間陣風蘭嶼最高達17級，台東市區平均也達11級，風勢之大不僅把市區更生路上一...

楊柳颱風來襲闢謠「物資全無」 南市府公開防災整備駁斥不實攻擊

因應楊柳颱風逼近台灣，台南市政府今天上午於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備記者會，由市府祕書長尤天厚主持，針對外界質疑市...

楊柳颱風北市測出9級強陣風 老泉街路樹被吹倒、拉斷電桿

楊柳颱風即將登陸台東，台北市也受影響，市區目前已測出9級強陣風。台北市文山區老泉街45巷30號前，一棵路樹上午疑因強風吹...

颱風天到海邊挖蛤蜊一人被海浪捲走 一人死裡逃生趕忙求救

中颱楊柳登陸台灣，嘉義沿海中午開始出現風浪，仍有許多人無視危險，風雨無阻都要到海邊釣魚、挖蛤蜊，海巡署中部分署第四岸巡隊...

楊柳颱風來襲…國軍240名兵力進駐丹娜絲台南12個重災區 預防撤離559人

面對楊柳颱風來襲，針對丹娜絲颱風重創的12個重災區，國軍已在各區預先部署各20名兵力，共240人，投入預防性撤離與災後環...

