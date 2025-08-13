高雄輕軌中午後停駛 陳其邁視察防颱防汛整備
颱風楊柳來襲，高雄輕軌中午12時後全線停駛，高雄捷運晚間11時前班距15分鐘，之後班距20分鐘。市長陳其邁今天視察燕巢區、澄清湖與高爾夫球場周邊等防颱防汛整備。
高雄捷運今天公告，高雄輕軌今天班距20分鐘，中午12時從C1籬仔內站發出末班車後全線停駛。高雄捷運晚間11時前班距15分鐘，之後班距20分鐘。
為關心防颱整備，陳其邁上午前往燕巢視察海城抽水站防汛設施，隨後赴海城街一帶巡查溝渠清疏作業，要求各項防汛排水系統保持暢通。陳其邁也慰勉清潔隊員，感謝颱風期間堅守崗位，把握時間加強清疏。
高市府表示，燕巢海城社區因部分地勢低窪、北側外部逕流及街尾崙排水受限，周邊排水負擔較大。
短程因應將加強中小排水與側溝清疏，並於抽水平台增設2台12英吋移動式抽水機強化抽排水能量。後續將在社區排水旁新建抽水站，預計今年底動工、明年中旬完工，陳其邁指示加速推動，改善積淹水情形。
此外，陳其邁及副市長林欽榮等人上午也到澄清湖風景區及周邊原高爾夫球場聯外道路系統松藝路與八德南路視察改善防颱整備等重點項目。
工務局表示，澄清湖風景區今年7月由高市府接手代管，市府自5月起即著手改善園內整體環境，水利局於原高爾夫練習場及10號池區分別規劃新設滯洪池，總滯洪容量達3.1萬噸，相關設施正常運作。
因應楊柳颱風來襲，高市府已於昨天開設風災一級應變中心，進行各項人力、機具動員整備，依據中央氣象署預測，颱風將於今天中午前後登陸，也將是風雨最為明顯時刻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言