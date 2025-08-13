高雄輕軌中午後停駛 陳其邁視察防颱防汛整備

快訊

中央社／ 高雄13日電
颱風楊柳逼近，高雄市長陳其邁（左2）13日視察燕巢區、澄清湖等地防颱、防汛整備情形。（高雄市政府提供）中央社
颱風楊柳逼近，高雄市長陳其邁（左2）13日視察燕巢區、澄清湖等地防颱、防汛整備情形。（高雄市政府提供）中央社

颱風楊柳來襲，高雄輕軌中午12時後全線停駛，高雄捷運晚間11時前班距15分鐘，之後班距20分鐘。市長陳其邁今天視察燕巢區、澄清湖與高爾夫球場周邊等防颱防汛整備。

高雄捷運今天公告，高雄輕軌今天班距20分鐘，中午12時從C1籬仔內站發出末班車後全線停駛。高雄捷運晚間11時前班距15分鐘，之後班距20分鐘。

為關心防颱整備，陳其邁上午前往燕巢視察海城抽水站防汛設施，隨後赴海城街一帶巡查溝渠清疏作業，要求各項防汛排水系統保持暢通。陳其邁也慰勉清潔隊員，感謝颱風期間堅守崗位，把握時間加強清疏。

高市府表示，燕巢海城社區因部分地勢低窪、北側外部逕流及街尾崙排水受限，周邊排水負擔較大。

短程因應將加強中小排水與側溝清疏，並於抽水平台增設2台12英吋移動式抽水機強化抽排水能量。後續將在社區排水旁新建抽水站，預計今年底動工、明年中旬完工，陳其邁指示加速推動，改善積淹水情形。

此外，陳其邁及副市長林欽榮等人上午也到澄清湖風景區及周邊原高爾夫球場聯外道路系統松藝路與八德南路視察改善防颱整備等重點項目。

工務局表示，澄清湖風景區今年7月由高市府接手代管，市府自5月起即著手改善園內整體環境，水利局於原高爾夫練習場及10號池區分別規劃新設滯洪池，總滯洪容量達3.1萬噸，相關設施正常運作。

因應楊柳颱風來襲，高市府已於昨天開設風災一級應變中心，進行各項人力、機具動員整備，依據中央氣象署預測，颱風將於今天中午前後登陸，也將是風雨最為明顯時刻。

相關新聞

楊柳颱風侵襲高雄 路樹倒下擊中騎機車母子送醫搶救

楊柳颱風今天中午後在高雄風力逐漸變強，鳳山區發生路樹遭強風吹倒，不巧擊中騎機車路過的母子，10歲小孩送醫，母親暫無大礙。

影／蘭嶼17級強風台東也達11級 小貨車遭吹翻、加油站鐵皮垮了

「楊柳」颱風襲台，首當其衝的台東強風大雨，瞬間陣風蘭嶼最高達17級，台東市區平均也達11級，風勢之大不僅把市區更生路上一...

楊柳颱風來襲闢謠「物資全無」 南市府公開防災整備駁斥不實攻擊

因應楊柳颱風逼近台灣，台南市政府今天上午於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備記者會，由市府祕書長尤天厚主持，針對外界質疑市...

楊柳颱風北市測出9級強陣風 老泉街路樹被吹倒、拉斷電桿

楊柳颱風即將登陸台東，台北市也受影響，市區目前已測出9級強陣風。台北市文山區老泉街45巷30號前，一棵路樹上午疑因強風吹...

颱風天到海邊挖蛤蜊一人被海浪捲走 一人死裡逃生趕忙求救

中颱楊柳登陸台灣，嘉義沿海中午開始出現風浪，仍有許多人無視危險，風雨無阻都要到海邊釣魚、挖蛤蜊，海巡署中部分署第四岸巡隊...

楊柳颱風來襲…國軍240名兵力進駐丹娜絲台南12個重災區 預防撤離559人

面對楊柳颱風來襲，針對丹娜絲颱風重創的12個重災區，國軍已在各區預先部署各20名兵力，共240人，投入預防性撤離與災後環...

