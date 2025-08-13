聽新聞
0:00 / 0:00
「魚翅文旦」迎颱風挑戰！斗六文旦一周後採收 果農求老天手下留情
雲林縣斗六文旦聞名全台，有「魚翅文旦」之稱，即將在一周後進入採收期，楊柳颱風直撲台灣，雲林也在警戒範圍內，縣長張麗善今到文旦產地了解防颱狀況，果農表示，文旦幾乎成熟，稍大一點的風勢就可能造成落果、果皮受損，農友都很擔心。
楊柳颱風暴風圈今籠罩雲林以南陸地，張麗善今與斗六市農會總幹事張喬復到斗六文旦產區了解防颱狀況，張麗善表示，受颱風影響，雲林縣下午平均風力將達6到7級，瞬間陣風預估達到9到10級，幸好斗六果農都已提早防範，包括果園的排水都做得很好，不會因為下雨造成積水爛根。
張麗善說，先前颱風已造成台南麻豆文旦損失慘重，所幸當時斗六文旦損失輕微，但現在斗六文旦即將成熟，希望今天的風力不要太強勁，可以讓我們文旦抵擋得過去。
斗六文旦即將在一周後進入採收期，果農鄭彥甫表示，目前文旦已幾乎成熟，果實重量很重，一點點風勢都可能造成落果或果皮受損，只希望老天幫幫忙，不要有太多風雨，「大家都很緊張」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言