「魚翅文旦」迎颱風挑戰！斗六文旦一周後採收 果農求老天手下留情

雲林縣斗六文旦聞名全台，有「魚翅文旦」之稱，即將在一周後進入採收期，楊柳颱風直撲台灣，雲林也在警戒範圍內，縣長張麗善今到文旦產地了解防颱狀況，果農表示，文旦幾乎成熟，稍大一點的風勢就可能造成落果、果皮受損，農友都很擔心。

楊柳颱風暴風圈今籠罩雲林以南陸地，張麗善今與斗六市農會總幹事張喬復到斗六文旦產區了解防颱狀況，張麗善表示，受颱風影響，雲林縣下午平均風力將達6到7級，瞬間陣風預估達到9到10級，幸好斗六果農都已提早防範，包括果園的排水都做得很好，不會因為下雨造成積水爛根。

張麗善說，先前颱風已造成台南麻豆文旦損失慘重，所幸當時斗六文旦損失輕微，但現在斗六文旦即將成熟，希望今天的風力不要太強勁，可以讓我們文旦抵擋得過去。