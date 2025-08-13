颱風楊柳進逼墾丁風雨漸強 屏東多道路預警封閉

颱風楊柳進逼台灣，屏東列為警戒範圍，午後墾丁地區風雨漸強，吹起7級陣風，遊客雨傘撐不住，直接開花；另外，屏東山區撤離430人，有多條道路預警性封閉。

依氣象署資料，今天中午11時，颱風楊柳中心位置在台東的南南東方約60公里處，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行，屏東縣列為陸上警戒範圍，吹起7級陣風，海邊也出現逾2公尺高的海浪，且越晚風浪越大。

隨著颱風楊柳進逼，墾丁地區今天午後雨勢漸強，不少旅客一手撐傘、一手提行李，在風雨中前進，只是抵擋不了風強雨驟，雨傘直接開花，身體也因此淋濕。

墾丁海水浴場出現逾2公尺浪高，墾丁國家公園管理處昨天已關閉並淨空沙灘，禁止遊客進入，岸邊也有巡邏員及海巡人員巡查，若發現觀浪遊客將會勸離。

為顧及山區民眾安全，截至今天上午9時30分，已預警撤離霧台鄉、泰武鄉、滿州鄉、牡丹鄉、春日鄉等430名民眾，206人依親、224人安置。

另外，公路局預警封閉台24線德文路口至神山路段；還有3條鄉道預警封閉，包含三地門鄉屏31線往德文部落方向全線封閉、春日鄉屏146線部分路段、泰武鄉屏106線往舊武潭部分路段。