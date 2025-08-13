快訊

楊柳颱風下午風雨恐漸強 周春米：避免二次致災

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今上午先到高樹鄉了解沿山公路旁的灌排水溝的清淤情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今上午先到高樹鄉了解沿山公路旁的灌排水溝的清淤情況。記者劉星君／攝影

楊柳颱風來襲，屏東縣長周春米今上午到高樹鄉、三地門鄉了解防颱整備，周春米說，楊柳颱風來的又急又快，7月有丹娜絲颱風，還有0728豪雨下一整周雨，對屏東山區有很多地方很脆弱，擔心土石保水易滑落，憂二次致災。

周春米今上午先到高樹鄉泰山村沿山公路12公里，一旁的鳳梨田區因先前0728的豪雨，鳳梨都泡水了爛掉了，一旁的灌溉排水溝，因為上游衝下來的砂石幾乎都滿出來，這幾天也加速清理，都快清除完了，希望能趕在下午大雨來襲前，趕快修復。

周春米說，這也是0728豪雨的清除最後一哩路，希望能趕在下午大雨來襲前清除完，希望大家要注意安全。

接著周春米到三地門鄉口社大橋了解清淤情況，周春米說，山區很多地方很脆弱，土石保水更容易滑落，擔心即時強降雨，可能會在2小時下雨下到150毫米以上，也請山區族人趕快配合鄉公所撤離。

屏東縣長周春米接著到三地門鄉口社大橋了解防颱整備口社大橋旁的清疏情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米接著到三地門鄉口社大橋了解防颱整備口社大橋旁的清疏情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米接著到三地門鄉口社大橋了解防颱整備口社大橋旁的清疏情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米接著到三地門鄉口社大橋了解防颱整備口社大橋旁的清疏情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米接著到三地門鄉口社大橋了解防颱整備口社大橋旁的清疏情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米接著到三地門鄉口社大橋了解防颱整備口社大橋旁的清疏情況。記者劉星君／攝影

