聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳颱風下午風雨恐漸強 周春米：避免二次致災
楊柳颱風來襲，屏東縣長周春米今上午到高樹鄉、三地門鄉了解防颱整備，周春米說，楊柳颱風來的又急又快，7月有丹娜絲颱風，還有0728豪雨下一整周雨，對屏東山區有很多地方很脆弱，擔心土石保水易滑落，憂二次致災。
周春米今上午先到高樹鄉泰山村沿山公路12公里，一旁的鳳梨田區因先前0728的豪雨，鳳梨都泡水了爛掉了，一旁的灌溉排水溝，因為上游衝下來的砂石幾乎都滿出來，這幾天也加速清理，都快清除完了，希望能趕在下午大雨來襲前，趕快修復。
周春米說，這也是0728豪雨的清除最後一哩路，希望能趕在下午大雨來襲前清除完，希望大家要注意安全。
接著周春米到三地門鄉口社大橋了解清淤情況，周春米說，山區很多地方很脆弱，土石保水更容易滑落，擔心即時強降雨，可能會在2小時下雨下到150毫米以上，也請山區族人趕快配合鄉公所撤離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言