楊柳颱風下午風雨恐漸強 周春米：避免二次致災

楊柳颱風來襲，屏東縣長周春米今上午到高樹鄉、三地門鄉了解防颱整備，周春米說，楊柳颱風來的又急又快，7月有丹娜絲颱風，還有0728豪雨下一整周雨，對屏東山區有很多地方很脆弱，擔心土石保水易滑落，憂二次致災。

周春米今上午先到高樹鄉泰山村沿山公路12公里，一旁的鳳梨田區因先前0728的豪雨，鳳梨都泡水了爛掉了，一旁的灌溉排水溝，因為上游衝下來的砂石幾乎都滿出來，這幾天也加速清理，都快清除完了，希望能趕在下午大雨來襲前，趕快修復。

周春米說，這也是0728豪雨的清除最後一哩路，希望能趕在下午大雨來襲前清除完，希望大家要注意安全。