楊柳暴風圈外基隆偶刮強風 掛設廣告帆布鷹架難敵風勢倒塌

基隆市中船路旁一座由宮廟掛設宣傳活動帆布的鷹架，今天被強風吹倒，1輛停在道路槽化線的轎車受波及，沒有人員受傷。市府獲報著手拆解鷹架，防止災害擴大，避免影響交通。

倒塌的鷹架設立在基隆市三沙灣中船路90巷口的路旁空地，上面懸掛宣傳廟會晚會的帆布。中度颱風楊柳撲向台灣南部，基隆雖然不在暴風圈內，但今天上午仍有短暫雨勢。

這座鷹架上午11時左右被強風吹倒，倒向中船路車道方向時，波及停在路旁槽化線的轎車，並占用部分車道，所幸車內沒人，也沒有人車通過受傷。