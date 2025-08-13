聽新聞
影／宛如錢塘江！楊柳颱風海水倒灌回溪口 阿朗壹巡邏員驚呼
楊柳颱風今天上午即將在台東登陸，在東海岸掀起滔天大浪。位於屏東、台東交界的阿朗壹古道塔瓦溪溪口，巨浪倒灌回溪裡，像極了浙江錢塘江場景，連海岸邊的漂流木都向上回沖了200、300公尺，壯觀景象被阿朗壹巡邏員周鴻文拍攝下來。
周鴻文說，昨天天氣很好，他還在河床上撿石頭，並看到大棵的漂流木在沙灘上，沒想到今天浪這麼大，不但整個倒灌進溪口，連漂流木都被往上游帶了200、300公尺，非常壯觀。因為浪太大，還有打在他身上，他只能跑到地勢較高的地方。
他說，之前也曾發生海浪倒灌回溪口的情形，但過去因河面較高，比較不明顯，今天河面較低，加上浪比以往都大，看起來就很壯觀，像浙江的錢塘江一樣。目前人已經撤回部落，以保安全。
