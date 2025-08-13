楊柳颱風來襲闢謠「物資全無」 南市府公開防災整備駁斥不實攻擊

因應楊柳颱風逼近台灣，台南市政府今天上午於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備記者會，由市府祕書長尤天厚主持，針對外界質疑市府未充分準備，導致丹娜絲颱風造成嚴重災情，因此市府首度在颱風來襲前召開記者會，將市府完成各項防災與物資準備，並在第一時間啟動救災工作，相關惡意指控與事實不符，呼籲市民對市府有信心。

尤天厚指出，颱風前市府針對水利設施檢測、民政系統防災演練及物資備料等皆有完整規畫，物資發放依既定時程補充，並非坊間所稱「發現物資全無」。他強調，良性的意見市府虛心檢討，但對於不實、惡意的言論，尤其是在災後救援期間進行無端指責，不僅打擊救災士氣，更影響社會團結，並非正向力量。

尤天厚表示，丹娜絲颱風是百年來少見自西部登陸的強烈颱風，天災本就難以完全避免，市府只能盡力降低損害。但有人將災害結果作為政治攻擊工具，天災人禍有時真的不是人力可以控制的，只能盡量去減少災周的發生，還有人一直打擊台南來當成他站穩政治的墊腳石，台南已經在災難中在努力救災了，不來幫忙就算了還一直踩台南，真的是對整個國家社會不是正向的力量。

「我們台南、我們台灣是一個善良的社會，希望不要製造不必要的仇恨性言論。」尤天厚重申，此次記者會的目的，是向市民報告市府防災與救災準備情況，並呼籲大家共同面對災後重建挑戰。

市府今天由祕書長尤天厚邀集工務局、水利局、民政局、社會局，說明各局處防颱整備情況，以及各項防範作業與應變措施，尤天厚強調，天災雖難以完全掌控，但市府向來在每次颱風來襲前，均落實周全規劃與應對措施，務求降低災害衝擊，保障市民生命財產安全。

針對受災區截至今日上午，台南市共開設 3 處避難收容所，累計收容 36 人。七股區西寮社區活動中心及龍埕社區活動中心分別於上午 10 時開設，各收容 3 人；鹽水區老人文康中心則於上午 11 時啟用，收容 30 人。

工務局表示，已整備88部搶災機具及258名搶災人員，啟動24小時搶修中心，並在易崩塌路段及重點施工橋梁進行防汛檢查及能量預布，包含備妥抽水機、救生設備及鋼板樁防護等設施。此外，依颱風影響程度，已預先規劃13座封橋及多處封路措施，確保市民生命財產安全。

水利局說明，全市已完成513台移動式抽水機及66座抽水站的整備工作，並提前預佈504台移動式抽水機，中央支援機組亦完成佈設，同時完成1840座水閘門檢查與維護作業。另針對全市60座滯洪池，已全面展開預洩降作業，截至8月12日止，已清疏排水路及雨水下水道共約362公里，並備妥3623片防水擋板、近23萬砂包及防汛塊、太空包等物資，分送至各區公所，以防範淹水災情發生。

民政局表示，已全面掌握潛勢區全戶及弱勢族群名冊，並啟動分級預警撤離措施。撤離作業將依警戒等級採取勸告或強制方式，必要時協調國軍、消防局及警察局支援運輸與人力。另外，截至今日上午10時統計，已預防性疏散撤離5區8里共441人，同時規畫整合活動中心、學校教室等多元安置地點。