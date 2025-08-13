面對楊柳颱風不輕忽！南市府緊急添購發電機 首批分配17區

受7月丹娜絲颱風及西南氣流重創後，台南如今面對楊柳颱風不敢輕忽，且為預防風災停電影響救災，台南市政府緊急購置534台發電機，首批已陸續分配給七股、後壁、北門及安南等17區，其中，安南及後壁區公所各獲配6台，除公所留2台備用，其餘則安置在易積淹水地區。

後壁區長李至彬表示，後壁區公所目前已獲配到6台，後續還有3台發電機送抵，其中4台已放置在易淹水地區或是易成為孤島效應的地方，像是菁寮里、新嘉里白沙屯、長短樹里及竹新里等，這些地方也是上次斷水斷電較嚴重的區域。

他也說，區公所預留2台發電機將機動提供周邊後壁里、侯伯里使用，後續獲配的3台也將採取機動型方式提供需要的地方使用；針對防颱整備的部分，後壁區約有20戶需安置的民眾均已依親，轄內3處沙包領取處今早都有民眾陸續領取，其中公所部分已發放千餘包沙包防颱。

李至彬提到，比較特別的是，以往僅有易淹水地區的居民會來領取沙包，但自從丹娜絲颱風吹壞不少住家鐵門後，不少民眾此次領取沙包則是用來固定鐵門，避免強風又把鐵門吹壞，因此沙包發放數量增加許多，好在今早有國軍幫助下，也趕緊多準備一些沙包發放。