楊柳來襲南市排空蓄洪池 做好蓄洪準備防淹水

台南市政府因應趨近頻繁的極端氣候，各開發區都規畫設置蓄洪池，增強防洪韌楊柳颱風來襲，地政局表示，8月2日豪雨，開發區滯洪池都發揮功能，周邊均無淹水是成果展現。楊柳颱風來襲，滯洪池已排空準備蓄洪，抽水機組也提前準備，減低鄰近地區淹水風險，展現市地重劃整體規畫的前瞻與效益。

地政局長陳淑美說，位於安南區的北安商業區市地重劃區滯洪池發揮成效，滯洪池有效滯洪量6.4萬噸，連同雨水貯留系統與低衝擊開發單元總蓄水量15萬噸，另上游的草湖自辦重劃區滯洪池也有3.6萬噸，搭配北安抽水站每秒18噸抽水量聯合運作，有效改善鳳凰里及梅花里等社區、北安路二段周邊長年易淹困擾。

另，已完工的麻豆工業區兩座滯洪池容納10萬噸蓄水量，九份子重劃區公園兼滯洪池也發揮滯洪和景觀的作用。目前尚在施工中的多個重劃區滯洪池也提早發揮功能，安南區怡中市地重劃區滯洪量9053噸，永康區的崑大路市地重劃區滯洪量6205噸，六甲頂醫療重劃市地重劃區滯洪量3483噸，南區喜樹灣裡市地重劃區滯洪量1萬1800噸。