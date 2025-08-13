楊柳颱風壓境！玉山299名山友急撤 僅剩2隊8人山屋避災

楊柳颱風襲台，玉山國家公園管理處昨（12日）宣布全面禁止登山活動，並緊急通知園區內299名山友下撤、勿再入山。目前僅剩南二段2隊8人留在塔芬谷山屋避災，將待颱風遠離後再下山。

玉管處指出，此次颱風來襲時，園區內共有86隊299人登山。經過管理人員勸導，加上昨日持續下撤行動，到昨日下午，仍有7隊22人因長程路線滯留山區，不過多數隊伍因距離登山口不遠，趁颱風登陸前陸續下山，到傍晚時已大多數安全撤離。

唯一留下的2隊8人，因位處南二段中段位置，返回登山口需多日行程，為安全起見，選擇在山屋暫避。

園方表示，這波撤離行動中，不少隊伍原本是行程第一天，評估仍可即刻折返，因此順利在颱風最接近前下山；園方也提醒，山友規劃長程路線時，務必密切注意天氣資訊，並預留撤退空間，避免遭遇極端天候受困山區。