台南颱風停班課 黃金海岸浪大…有遊客遠觀沒靠近

楊柳颱風來襲，台南今天不上班不上課，上午未見明顯風勢與雨勢，不過，濱海風浪明顯增強，吸引民眾來此觀浪。民眾反映，從丹娜絲颱風到上月底豪雨，除了菜價大漲，實際上菜色已不多，昨晚9點多到連鎖超市買菜，青菜類已被搶購一空，嚇死人了。

中度颱風上午的暴風圈已壟罩東南部，不過，台南今天上午9點多未見有風雨，到了10點多，逐漸起風，也下起小雨。但濱海地區較為明顯，除了風勢轉強中，浪也增大。南區黃金海岸緊鄰台17濱海公路，許多民眾利用休假，載家人經過時，順便來此觀浪。不少駕駛人沒有下車，停在路邊，搖下窗戶，感受小雨及海浪襲打岸邊的聲音，也是另種享受。雖然颱風來，仍有民眾在此路跑，還有老人家玩滑板運動，形成另種景象。