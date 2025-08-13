颱風天奔海邊釣魚、挖蛤蜊 岸巡隊出動無人機勸離116人
中度颱風楊柳逼近台灣，中央氣象署發布海上及陸上颱風警報，暴風圈今將持續影響沿海地區，嘉義縣政府昨宣布將東石、布袋等商港及漁港列為危險警戒區域，但仍有不少遊客帶著釣竿、水桶，結伴到海邊釣魚和挖蛤蜊，海巡署中部分署第四岸巡隊勸離116人。
丹娜絲颱風後嘉義沿海沙灘有許多蛤蠣，連日吸引親子出遊挖蛤蜊，受中颱楊柳影響嘉義縣今天放颱風假，但目前風不大、下小雨，民眾放假好開心，帶著工具到沙灘挖蛤蜊，也有釣客趁機蹲點想釣大魚，第四岸巡隊出動無人機廣播，請民眾自行離去，遠離警戒區域。
海巡署中部分署第四岸巡隊表示，管制令發布後立即進入防颱戒備，啟動沿岸巡查勸離及驅離勤務，除了使用喊話器現場勸導，也搭配無人機廣播擴大範圍，派遣25人次、15車次、1架次無人機，在雲嘉沿岸及港區實施陸海空聯合巡查，昨天及今天共勸離116人。
海巡署中部分署第四岸巡隊指出，雖然目前風浪尚未明顯增強，但颱風期間海象變化迅速，洶湧浪潮與強風具有高度危險性，提醒遊客切勿前往危險警戒區域觀浪、戲水或從事海域遊憩，違者將由海巡人員蒐證舉發並移送裁罰，最高可處25萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言