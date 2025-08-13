颱風天奔海邊釣魚、挖蛤蜊 岸巡隊出動無人機勸離116人

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義沿海地區發布危險警戒區域，仍有民眾到海邊釣魚、挖蛤蜊，海巡署第四岸巡隊昨天及今天共勸離116人。圖／第四岸巡隊提供
中度颱風楊柳逼近台灣，中央氣象署發布海上及陸上颱風警報，暴風圈今將持續影響沿海地區，嘉義縣政府昨宣布將東石、布袋等商港及漁港列為危險警戒區域，但仍有不少遊客帶著釣竿、水桶，結伴到海邊釣魚和挖蛤蜊，海巡署中部分署第四岸巡隊勸離116人。

丹娜絲颱風後嘉義沿海沙灘有許多蛤蠣，連日吸引親子出遊挖蛤蜊，受中颱楊柳影響嘉義縣今天放颱風假，但目前風不大、下小雨，民眾放假好開心，帶著工具到沙灘挖蛤蜊，也有釣客趁機蹲點想釣大魚，第四岸巡隊出動無人機廣播，請民眾自行離去，遠離警戒區域。

海巡署中部分署第四岸巡隊表示，管制令發布後立即進入防颱戒備，啟動沿岸巡查勸離及驅離勤務，除了使用喊話器現場勸導，也搭配無人機廣播擴大範圍，派遣25人次、15車次、1架次無人機，在雲嘉沿岸及港區實施陸海空聯合巡查，昨天及今天共勸離116人。

海巡署中部分署第四岸巡隊指出，雖然目前風浪尚未明顯增強，但颱風期間海象變化迅速，洶湧浪潮與強風具有高度危險性，提醒遊客切勿前往危險警戒區域觀浪、戲水或從事海域遊憩，違者將由海巡人員蒐證舉發並移送裁罰，最高可處25萬元。

嘉義 海巡署 颱風假 楊柳颱風

