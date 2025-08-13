楊柳颱風來襲 彰化縣公布危險海域、土石流警戒區與漁船出海管制

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為因應楊柳颱風來襲，彰化縣公告11處危險海域、9處土石流地區警戒區域，提醒民眾切勿進入，另6處限制漁船筏出海的漁港及漁船停泊地點，以免發生危險。圖／取自中央氣象署
為因應楊柳颱風來襲，彰化縣公告11處危險海域、9處土石流地區警戒區域，提醒民眾切勿進入，另6處限制漁船筏出海的漁港及漁船停泊地點，以免發生危險。

彰化縣消防局指出，彰化縣較常發生溺水的危險水域如下：

（一）伸港鄉防潮門慶安路以南海岸線海域。

（二）伸港鄉曾家村漁民出海道路以西海岸線海域。

（三）線西鄉肉粽角海域起至崙尾區出海口以南海岸線海域。

（四）彰濱工業區鹿港區內海岸線海域。

（五）福興鄉福寶村新生路(福寶舊哨)以西海岸線海域。

（六）王功漁港安檢所以北起至新寶溪出海口以南海岸線海域。

（七）二林溪出海口北側堤岸道路出入口南北各200公尺海岸線海域。

（八）芳苑鄉芳苑安檢所以南起至芳苑南蚵道出入口以南200公尺海岸線海域。

（九）三豐安檢所出海口南北各200公尺海岸線海域。

（十）大城鄉頂庄村西厝路(頂庄舊哨)以北200公尺起至頂庄堤岸以南200公尺海岸海域。

（十一）大城鄉台西村堤岸出入口南北各200公尺海岸線海域。

常發生土石流地區則有，二水鄉大園村大丘園野溪、大園橋野溪 ；二水鄉源泉村隆興橋野溪；二水鄉倡和村152線道野溪、外埔野溪、二條坑；田中鎮復興里太平溪、香山坑及社頭鄉清水村。

限制漁船筏禁止出海作業的漁港及漁船停泊地點，有伸港鄉防潮門泊地，線西鄉塭仔泊地，鹿港鎮崑崙台泊地、崙尾灣漁港、彰化漁港及鹿港水道泊地，福興鄉新寶泊地及福寶泊地，芳苑鄉王功漁港、芳苑泊地、永興泊地及大城鄉三豐泊地及頂庄泊地。

彰化縣長王惠美在楊柳颱風防颱會議中，針對縣內公告的11處危險海域、9處土石流地區警戒區域，提醒民眾切勿進入，另限制漁船筏出海的6處漁港及漁船停泊地點，以免發生危險，圖／縣府提供
