防範楊柳颱風來襲 南市府整合各單位全方位應變

因應楊柳颱風逼近台灣，台南市政府13日上午於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備記者會，由秘書長尤天厚主持，並邀集工務局、水利局、民政局、社會局相關局處，向市民朋友與大眾清楚說明各局處防颱整備情況，以及各項防範作業與應變措施，展現市府防災與守護市民安全決心。

秘書長尤天厚表示，面對楊柳颱風的威脅，市府已秉持高度戒備態度，啟動相關緊急應變機制，超前部署各項防災整備工作，與各單位保持密切協調，齊心全力防災、降低損害與風險發生，並針對如部分網路謠言所指的準備不足加以嚴正澄清。

尤天厚強調，天災雖難以完全掌控，但市府向來在每次颱風來襲前，均落實周全規劃與應對措施，務求降低災害衝擊，保障市民生命財產安全。

工務局表示，面對楊柳颱風來襲，已全面啟動防災整備工作，包括加強巡檢及橋梁工程的防颱防汛措施、檢查工地安全與交通維持設施，並要求各管線單位加固施工中設施，以降低災害風險。另外，針對路樹、防災修剪及廣告物加固等措施也已落實，並通知相關廠商待命，確保颱風期間能即時排除障礙，保障用路人安全。

此外，工務局已整備88部搶災機具及258名搶災人員，啟動24小時搶修中心，並在易崩塌路段及重點施工橋梁進行防汛檢查及能量預布，包含備妥抽水機、救生設備及鋼板樁防護等設施。此外，依颱風影響程度，已預先規劃13座封橋及多處封路措施，確保市民生命財產安全。

水利局說明，為因應颱風可能帶來的強降雨與海水倒灌風險，全市已完成513台移動式抽水機及66座抽水站的整備工作，並提前預佈504台移動式抽水機，中央支援機組亦完成佈設，同時完成1,840座水閘門檢查與維護作業。另針對全市60座滯洪池，已全面展開預洩降作業，截至8月12日止，已清疏排水路及雨水下水道共約362公里，並備妥3,623片防水擋板、近23萬砂包及防汛塊、太空包等物資，分送至各區公所，以防範淹水災情發生。

民政局表示，因應颱風可能帶來的水災及土石流威脅，已全面掌握潛勢區全戶及弱勢族群名冊，並啟動分級預警撤離措施。撤離作業將依警戒等級採取勸告或強制方式，必要時協調國軍、消防局及警察局支援運輸與人力。另外，截至今日上午10時統計，已預防性疏散撤離5區8里共441人，同時規劃整合活動中心、學校教室等多元安置地點，並事先備妥物資、生活必需品及安全設施，確保撤離民眾的安置與生活需求獲得妥善保障。

社會局指出，市府已全面啟動避難收容及物資整備措施，確保弱勢族群在災害期間能夠獲得即時協助，而針對街友、行動不便及身心障礙者、獨居長者等高關懷對象，市府也已派員進行訪視與關懷，並協助安排至安全地點安置。同時督導各社福機構完成防颱準備，確保設施安全與必需物資充足，並整合各收容處所資源，提供食物、飲水、寢具及醫療等必要支持，以保障民眾生命安全與基本生活需求。

南市府呼籲，請市民務必密切留意颱風動態，配合相關單位指示，並做好自身防颱準備，共同守護家園安全。

南市府提醒，請民眾持續保持警覺，隨時注意市府發布的最新天氣與災防資訊，提前防災與避災，如有災情需反映，請撥打1999市民專線，可透過「台南水情即時通」手機APP掌握最新狀況。